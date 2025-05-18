Первый альманах о корпоративных музеях теперь и в интернете!

Первый выпуск специализированного издания «Корпоративный музей» открыт для всех желающих на интернет-портале Национальной премии. Сайт стал единственной площадкой в стране для виртуального объединения интересов профессионального сообщества корпоративных музеев, здесь размещаются новости музеев и их лучшие проекты, действует реестр музеев и публикуются тематические статьи, выходят свежие новости конкурса и ведется архив премии.

Альманах посвящён истории корпоративных музеев. В номере приняли участие 27 авторов из 25 музеев. Вы найдёте в этом издании эксклюзивные фотографии и материалы, близко познакомитесь с создателями музеев, традиции которых продолжают формировать культурный код нашей страны и имеют верных последователей. Важно было собрать информацию в единый рассказ о развитии этого явления в обществе в советский период и поговорить об истории каждого уникального музея отдельно.

Тема истории создания корпоративных музеев в России выбрана неслучайно и своевременно. С исторической памятью связан патриотизм – любовь к Родине, национальным ценностям, своей культуре. Россия переживает сложный период: сейчас, как никогда, представляется важным диалог об исторической памяти, без которой нет преемственности поколений, нет истории народа и нет будущего. Память о прошлом помогает сохранять свою национальную идентичность.