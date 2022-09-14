Известный гид Георгий Макеев впервые проведет беговую экскурсию по Московским набережным

20 сентября гид Георгий Макеев впервые за всю свою карьеру проведет беговую экскурсию «Бег и брег». Маршрут пробежки лежит по набережным через крупнейший спортивно-развлекательный комплекс Европы – Лужники.

Во время пробежки Георгий расскажет о неизведанной и такой загадочной Москве: как она менялась и почему, чем известна набережная и какие тайны кроются за величественным зданием спорткомплекса «Лужники». Вечерняя столица и свежий чистый воздух создадут для пробежки незабываемую атмосферу.

Экскурсия будет проводится с использованием специальных радиогидов – системы акустического сопровождения: передатчик с микрофоном и приемник с наушником. В конце экскурсии для всех участников забега будет организована фотосессия.

«Говорить о Москве можно часами, но я хочу познакомить вас с этим замечательным городом лично. Вы убедитесь, что у Москвы для нас ещё много историй и что этот город может влюбить в себя кого угодно: и детей и взрослых, и гостей и даже москвичей — коренных и не очень. 20 сентября я стану гидом, который на протяжении 10-километрового маршрута будет рассказывать вам о столице. Новый опыт для меня, даже вызов! Приходите» – прокомментировал Георгий.

Вот уже 15 лет Георгий Макеев продолжает семейное дело – открывает людям новые места и буквально заново влюбляет их в родные города. Благодаря своим авторским экскурсиям и, конечно, природному обаянию Георгия признали «Лучшим гидом России» по версии Русского географического общества, а телеканал «Москва 24» назвал его «Лучшим гидом Москвы». Чем же он пленил слушателей? Почему люди остаются под сильным впечатлением? Это и многое другое узнают участники во время беговой экскурсии «Бег и брег»!

Организаторы мероприятия благотворительный беговой проект «Беги и Слушай». Все средства, вырученные за участие в лекции, будут направлены в фонд развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь.

Беговой темп 7.00. Начало 19.00. Дистанция: 10 км.

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