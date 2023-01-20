Состоялась премьера трека «Улётная доставка!» в исполнении Романа Каграманова

С 20 января на всех цифровых площадках можно послушать заглавный саундтрек для заставки нового мультсериала «Улётная доставка!», который исполнил Роман Каграманов – певец, блогер, телеведущий.

Премьера проекта «Улётная доставка!» от анимационной компании «ЯРКО» состоялась в конце 2022 года на Rutube. Комедийный ситком рассказывает о веселых приключениях команды доставщиков в фантастическом мире. Главные герои – три тучки, летающий китёнок, летающая тарелка и вулканчик каждый день выполняют сложные заказы, находят подходы к самым требовательным клиентам, придумывают самые нестандартные решения и все это со смехом и шутками. Полить дождями поля, помочь радуге перейти лес, найти мочалку русалке – со всем этим справится Улётная служба доставки!

Для исполнения заглавной песни к сериалу пригласили известного блогера, комика Романа Каграманова. Веселый, игривый, ироничный тембр голоса Романа сделал музыкальную композицию узнаваемой и легко запоминающейся. Сочетание харизмы и артистизма Романа с динамичной игривой композицией оказалось очень органичным. Песня стала проводником в фантастический мир сериала, где необычные существа делают доставку важных посылок. Она задает тон всему сериалу, заряжает особым настроением на просмотр и отлично вписывается в жанр ситкома.

«Сериал «Улётная доставка!» рассчитан не только на детскую аудиторию, в нем еще есть тоненький взрослый юмор. Сюжеты могут затронуть зрителей всех возрастов, и это мне кажется очень круто!», – сказал Роман Каграманов.

Роман также отметил, что всегда мечтал озвучить какого-нибудь персонажа или спеть саундтрек. Помимо этого, он снялся в клипе на песню «Улётная доставка!», который выйдет в феврале этого года.

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