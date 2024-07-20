К 100 летию со дня рождения выдающегося кинорежиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой

20 июля 2024 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. В выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке к юбилею открыта выставка «Мгновения Татьяны Лиозновой», а в летнем кинотеатре проходят кинопоказы ее фильмов, которые знают и любят все поколения зрителей.

Выставочный проект «Мгновения Татьяны Лиозновой» охватывает всю панораму творчества режиссера, начиная с самых ранних картин, таких как «Память сердца», «Евдокия», «Им покоряется небо», и заканчивая фильмами, вошедшими в золотой фонд отечественного кино, — «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся» и, конечно, политический детектив «Семнадцать мгновений весны» о советском разведчике Штирлице — Исаеве.

Лиознову называли «железной леди советского кинематографа, она славилась ответственностью и строгостью на съемочной площадке. Однако, по словам ее названной дочери Людмилы Лисиной, строгой она была прежде всего к себе, и при этом — закрытой по натуре, очень ранимой и всегда готовой прийти на помощь.

«В Татьяне Лиозновой было самое главное воплощение нашего народа — умение сочувствовать и сопереживать. Она умела в своих героях раскопать и воспеть то светлое, то сокровенное, что в каждом из нас еще живо», — отмечает Людмила Лисина.

Именно поэтому кинокартины Лиозновой до сих пор актуальны, всенародно любимы и близки зрителю.

Фундаментальные темы фильмов и жизненная позиция героев раскрываются на выставке с помощью более чем 60 уникальных предметов — живописи, инсталляций, фотографий, стихов, цитат из фильмов и размышлений режиссера о своей работе.

Идеи ранних фильмов усилены агитационными плакатами из собрания РОСИЗО, а чувственная тема «Трех тополей» показана через любимые режиссером строки Анны Ахматовой и Александра Блока, живопись Юрия Пименова, Евсея Моисеенко, Андрея Мыльникова. Для представления фильма «Семнадцать мгновений весны» создана кураторская инсталляция в технике средневекового готического витража. Эффект усиливается снимками военных корреспондентов, сделанных в Берлине 1945 года.