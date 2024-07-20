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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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К 100 летию со дня рождения выдающегося кинорежиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой

editor
By editor
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татьяна лианозова

20 июля 2024 г. исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. В выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке к юбилею открыта выставка «Мгновения Татьяны Лиозновой», а в летнем кинотеатре проходят кинопоказы ее фильмов, которые знают и любят все поколения зрителей.

Выставочный проект «Мгновения Татьяны Лиозновой» охватывает всю панораму творчества режиссера, начиная с самых ранних картин, таких как «Память сердца», «Евдокия», «Им покоряется небо», и заканчивая фильмами, вошедшими в золотой фонд отечественного кино, — «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся» и, конечно, политический детектив «Семнадцать мгновений весны» о советском разведчике Штирлице — Исаеве.

Лиознову называли «железной леди советского кинематографа, она славилась ответственностью и строгостью на съемочной площадке. Однако, по словам ее названной дочери Людмилы Лисиной, строгой она была прежде всего к себе, и при этом — закрытой по натуре, очень ранимой и всегда готовой прийти на помощь.

«В Татьяне Лиозновой было самое главное воплощение нашего народа — умение сочувствовать и сопереживать. Она умела в своих героях раскопать и воспеть то светлое, то сокровенное, что в каждом из нас еще живо», — отмечает Людмила Лисина.

Именно поэтому кинокартины Лиозновой до сих пор актуальны, всенародно любимы и близки зрителю.

Фундаментальные темы фильмов и жизненная позиция героев раскрываются на выставке с помощью более чем 60 уникальных предметов — живописи, инсталляций, фотографий, стихов, цитат из фильмов и размышлений режиссера о своей работе.

Идеи ранних фильмов усилены агитационными плакатами из собрания РОСИЗО, а чувственная тема «Трех тополей» показана через любимые режиссером строки Анны Ахматовой и Александра Блока, живопись Юрия Пименова, Евсея Моисеенко, Андрея Мыльникова. Для представления фильма «Семнадцать мгновений весны» создана кураторская инсталляция в технике средневекового готического витража. Эффект усиливается снимками военных корреспондентов, сделанных в Берлине 1945 года.

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