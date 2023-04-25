К 9 Мая четыре школьных музея откроют выставку в Музее Победы

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Великие битвы ради Победы». Десятки раритетов представят музеи образовательных учреждений Москвы, Курска и Железногорска. Экспозиция будет посвящена не только героям фронта – бойцам и командирам Красной армии, но и подвигу женщин и детей, на чью долю выпала война.

«Весь советский народ, миллионы человек приближали долгожданный День Победы. В преддверии годовщины этого знаменательного события школьные музеи России расскажут о судьбах защитников Отечества, покажут уникальные раритеты москвичам и гостям столицы в главном военно-историческом музее России», – рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Центральной частью выставки станет инсталляция, отражающая два переломных сражения войны – Московскую и Курскую битвы. В экспозиции будут представлены форма и обмундирование бойцов Красной армии, макеты легендарного оружия Победы: пистолет-пулемет Шпагина, противотанковое ружьё Дегтярёва и редкий экспонат – бутылкомёт Цукермана.

Особый интерес представляет витрина, посвященная окопному быту советских солдат. Посетители увидят самодельные тёрку и алюминиевую ложку советских солдат, трофейные консервы и складную вилку-ложку, найденные в окопах РККА, а также огнестрельное оружие – «поджигу», сделанную из подручных материалов.

Выставка рассказывает и о вкладе женщин в Победу. Гости познакомятся с историей Марины Яковлевны Новиковой и увидят медицинскую сумку, с которой она прошла с ней всю войну, вплоть до Берлина, и ее фото военных лет. Среди уникальных женских предметов – самодельные помада и бигуди из гильз, обнаруженные в уничтоженном немцами советском госпитале.

Помимо этого, гости узнают о преступлениях нацистов против детей. Об этом на выставке свидетельствуют советские игрушки, опаленная обувь, найденные у сгоревшего детского сада под Вязьмой.

Посетители экспозиции смогут ознакомиться с подлинниками газет «Правда», «Комсомольская правда», «Красная звезда», увидят награды и удостоверения к ним, личные документы, хлебную карточку и похоронку, фотографии, фронтовые письма и др.

Выставка подготовлена партнерами программы «Школьный музей Победы» - музеем «Оборона Москвы» школы № 491 «Марьино» г. Москвы, Музеем Боевой славы Центрального фронта им. дважды Героя Советского союза К.К. Рокоссовского школы № 9 им. К.К. Рокоссовского г. Железногорска, Музеем боевой славы гимназии № 25 и «Залом Славы» Поста №1 Дворца пионеров и школьников г. Курска.

Выставка продолжит работу до 11 мая. Возрастная категория: 6+.

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