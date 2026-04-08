Как музыка из мультфильмов работает на бизнес

Анимационные произведения давно вышли за пределы экранов, трансформировавшись в неотъемлемые элементы культурного кода. Праздничные телепрограммы, специальные кинопоказы и тематические мероприятия в детских заведениях превратили День российской анимации в настоящий семейный праздник, где представители разных поколений с удовольствием узнают мелодии и голоса знакомых персонажей.

Естественно, бизнес, ориентированный на детскую и семейную аудиторию, активно применяет этот прием: музыка становится универсальным и безопасным инструментом для привлечения целевой аудитории и повышения продаж.

«Эта музыка идеально подходит для детских магазинов и развлекательных центров, создавая радостную и дружелюбную атмосферу, которая мгновенно находит отклик у юных посетителей и их родителей. Для бизнеса важны три аспекта: увеличение времени, которое клиенты проводят в торговых точках, снижение уровня стресса, характерного для горожан в часы пик, и стимулирование спонтанных покупок. На этом строится индустрия фоновой музыки для B2B: сервисы предлагают готовые плейлисты, разработанные с учетом сценариев поведения посетителей и времени суток», – комментирует музыкальный редактор сервиса аудиомаркетинга FONMIX Александр Спирин.

Сервис FONMIX представил анализ наиболее эффективных в маркетинге и востребованных бизнесом треков из детских мультфильмов.

Ассортимент песен, используемый бизнесом, очень разнообразен. Его можно разделить на несколько категорий. К первой относится золотая классика отечественной анимации. Песни из «Крокодила Гены», «Простоквашино», «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» – проверенный выбор для заведений, ориентированных на семейную публику, включая старшее поколение.

Вторая категория – мировые хиты последних лет, саундтреки из «Холодного сердца», «Моаны», «Энканто» и «Души». Возможность услышать их в общественном месте воспринимается как приятный бонус.

Третья группа – инструментальная музыка, мелодии из старых и новых мультфильмов. Именно они зачастую служат основой для постоянного звукового оформления, создавая нужную атмосферу, но не отвлекая от процесса выбора или потребления услуг. По данным FONMIX, именно инструментальные версии известных композиций хорошо работают в детских пространствах. Вокальные партии способны отвлекать внимание детей от товаров.

«Идеальная формула для бизнеса, связанного с детскими товарами и услугами, по мнению FONMIX, – это тщательно подобранные инструментальные каверы и оркестровые версии саундтреков из мультфильмов, адаптированные под специфику целевой аудитории», – поясняет Александр Спирин.

Детские торговые сети используют музыку из мультфильмов как часть своей звуковой витрины – она встречает гостей у входа. Активно применяются плейлисты из «Смешарики», «Фиксики» и других узнаваемых сериалов. В самом магазине, где важен процесс выбора, предпочтение отдается более спокойным аранжировкам. В развлекательных центрах, напротив, музыка может быть более энергичной, чтобы поддерживать общий настрой. Детские кафе и рестораны часто выбирают джазовые или лаунж-обработки, создавая уютную атмосферу для семейного отдыха. Здесь музыка должна способствовать комфорту, а не побуждать к активным действиям.

Грамотное использование мелодий не только стимулирует продажи и выстраивает доверительные отношения с клиентами, но и делает «музыку детства» неотъемлемой частью образа жизни российских семей.