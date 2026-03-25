«Как мы деда провожали»: Ольга Лерман, Леонид Тележинский и Ольга Лапшина снялись в фильме про несостоявшиеся похороны

Действие сюжета происходит в российской глубинке. Похоронный автобус застревает на заснеженных бескрайних просторах по дороге к кладбищу. Вместо того чтобы решить проблему, члены семьи (Ольга Лерман, Леонид Тележинский, Ольга Лапшина) выясняют отношения друг с другом. Семья разваливается на глазах и сохранить её поможет только… умерший дедушка (Валерий Афанасьев).

Режиссер и автор сценария киноленты Александр Титов подчеркнул, что герои символизируют среднестатистическую российскую семью: трудоголик-муж с подавленными эмоциями; свекровь, уверенная, что лучше знает, как воспитывать внука; и мудрый дедушка, всегда готовый поддержать. Их образы близки широкой аудитории – зрители узнают в героях себя и своих близких.

«Горе от утраты близкого человека может разрушить отношения, но также оно способно и сохранить их, объединить людей. На примере одной семьи мы показываем, как может случиться и то, и другое. При этом картина выполнена в жанре трагикомедии, что, на наш взгляд, помогает избежать пафоса и назидательной интонации. Я считаю, что о горьком надо рассказывать с улыбкой», – пояснил кинематографист.

Александр Титов отметил также, что символично в фильме представлено заснеженное поле, каких «огромное количество в нашей необъятной стране».

«В этом холодном и бескрайнем просторе заложен наш русский код, наше коллективное сознание и ощущение дома. Это создает в истории дополнительный смысловой пласт, делая фильм фильмом о всех нас. Давайте учиться разговаривать друг с другом – этот посыл хотелось бы донести с помощью нашей истории», – резюмировал режиссер.

Генеральный продюсер – Юлия Мишкинене, оператор – Владимир Борисов, художник-постановщик – Виктория Попова, художник по костюму – Мария Шибалова.

В ролях: Ольга Лерман, Ольга Лапшина, Леонид Тележинский, Фёдор Скальский, Валерий Афанасьев, Андрей Харыбин.

Производство – кинокомпания Vita Activa.

Примечательно, что звезды отечественного кинематографа Ольга Лапшина и Леонид Тележинский второй раз принимают участие в съёмках фильмов-конкурсантов ФПРК. Зимой Ольга Лапшина («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мария. Спасти Москву», «Аутсорс», «Плевако», «Кеша должен умереть» и т.д.) снялась в картине «Достопримечательность» Солтана Сунгатуллина в Казани.

В центре сюжета – история о бдительной охраннице вокзала, которая пытается пресечь кражу булгарских монет. Главным союзником женщины в борьбе за правосудие оказывается огромная настенная мозаика с изображением вождя революции Владимира Ленина.

Леонид Тележинский («Аутсорс», «Актрисы», «Даёшь молодёжь» и т.д.) сыграл в фильме Светы Владимировой «Мама просила не взрывать метеорит», съёмки которого прошли в Пермском крае. Это история про мальчика, который «подружился» с метеоритом, нарушившим покой сельских жителей. Пытаясь спасти космического друга от уничтожения, главному герою предстоит убедить отца поверить в чудо.

Съёмки короткометражного фильма «Как мы деда провожали» проходили при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России.