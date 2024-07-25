Как поверить в себя, если ты «Трудная»: о премьере спин-оффа «Новеньких»

Как начать с чистого листа, если весь мир против? Есть ли шанс побороть зависимость и вернуться к полноценной жизни, когда за спиной тюремный срок, а окружающие считают тебя «трудной»? Ответы на эти вопросы предложит новая молодежная социальная драма «Трудная» от режиссера «Новеньких» Оксаны Барковской, премьера которой состоится на START уже 1 августа. Главную роль в проекте исполнит победительница «Новых пацанок» Кира Медведева, а Глеб Калюжный вернется к роли Макса.

«Трудная» производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссер Оксана Барковская рассказала, какой социальный посыл заложен в «Трудной»:

«Миссия этого проекта — показать, что любой человек может преодолеть все жизненные трудности. Главное — не бояться и верить в себя. Особенно актуальным этот сериал будет для тех, кто не понаслышке знает о проблемах зависимости и не верит в то, что после этого можно вернуться к полноценной жизни. Даже если человек оступился и понес за это наказание, он не должен расплачиваться за ошибку всю жизнь. У каждого человека есть право на второй шанс».

Кира Медведева убеждена в значимости сериала для зрителей:

«На мой взгляд, социальный месседж проекта — это позволить себе ошибаться, но не пускать все на самотек, а извлекать из каждой ошибки выводы, уроки и пытаться сделать так, чтобы в будущем эта ошибка не повторилась».

Глеб Калюжный также считает, что проект важен для молодой аудитории:

«”Трудная” рассказывает о сложностях взросления, принятия правильных решений и о том, как порой трудно придерживаться сделанного выбора. Сериал станет мотиватором для тех ребят, которые, выбирая свой путь, свернули “не туда”».

Актер также рассказал, как изменился его персонаж за пять лет: «Макс осознал, что больше не живет на перроне, на чемоданах, он уже “приехал” во взрослую жизнь, и теперь от его решений зависит не только его собственное благополучие, но и благополучие тех, кто ему близок и дорог. Он простой парень, который не предает близких, умеет дружить и любить, но в то же время совершает ошибки и глупости. Это абсолютный срез поколения. Именно поэтому его так любит зритель: он настоящий».

Сюжет «Трудной» развернется вокруг героини Влады (Кира Медведева), которая после выхода из тюрьмы всерьез берется за свою жизнь: устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. Когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс.

Фото — онлайн-кинотеатр START