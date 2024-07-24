Студия XOVP и ArtMasters приступили к съемкам детективного сериала «Мирный атом»

В Москве стартовали съёмки многосерийного художественного фильма «Мирный атом» производства студии XOVP – eXtraOrdinary Virtual Production и Продюсерского центра ArtMasters при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Атмосферный детектив о верности своему делу и своей стране, о беспрецедентной межгосударственной борьбе «умов и технологи», глубоких чувствах и крепкой дружбе, о взаимопомощи и притворстве. В главных ролях Леонид Бичевин, Александр Ильин, Роман Фомин, Ольга Сухарева и другие.

Москва, наши дни, молодой ученый Кирилл (Л.Бечевин) со своим другом Олегом (А.Ильин) (сотрудники Госкорпорации «Росатом») заканчивают строительство и разработку реактора «Брест» в рамках проекта «Прорыв» основанного на инновационных принципах, опережающих развитие мировой отрасли ядерной энергетики на десятилетия. Прознав об этом, страны «коллективного запада» через свою агентуру при помощи манипуляций и шантажа пытаются всяческим способом заполучить проектную документацию и сорвать проект, но им противостоит майор ФСБ России Белкин. Презирая опасность и страх смерти, наши герои доводят начатую работу до логического завершения и полностью вскрывают и нейтрализуют западные агентурные ячейки.

Идея сериала основана на реальном изобретении ученых в сфере ядерной энергетики, а именно уникального сплава в металлическом контуре реактора и использования инертного газа в бетоне. Все это позволяет обезопасить эксплуатацию. Шпионский триллер в формате шахматной партии, игроки которой — спецслужбы разных стран. Экспозиция сериала — уникальные объекты атомной промышленности: Запорожская АЭС, Кольская АЭС; корпорация «Росатом» и кафедра СарФТИ.

«Для нас «Мирный атом» — проект безусловно особенный. Мы тщательно изучили тему атомной энергетики благодаря нашим консультантам из Росатома, чтобы как можно точнее написать нашу историю. Цель проекта «Мирный атом» — продемонстрировать зрителю отечественные достижения в области атомной энергетики, подчеркнуть мощь и потенциал современной науки. На базе этого проекта, мы хотим предложить зрителю нового героя – ученого, чья профессия неразрывно связана с колоссальной умственной нагрузкой и непоколебимой верой в инновационные достижения, но в то же время — простого человека, который любит, страдает, превозмогает — живет. Особенно важно для нас привлечь к проекту молодое поколение, показать, что от этой профессии в разных областях зависит очень многое в жизни человека, зависит развитие и технологический суверенитет страны», — поделился Андрей Гуркин, основатель XOVP и продюсер проекта.

«Проект «Мирный атом» — это история про современных учёных, которые оказались втянуты в опасную политическую игру. Это история и про любовь, которая является таким же мощным источником энергии, как и новейший ядерный реактор «Брест». Все события разворачиваются вокруг новейшего российского проекта в области ядерной энергетики «Прорыв», и нам, создателям проекта, важно познакомить зрителя с этими малоизвестными технологиями, максимально достоверно рассказать о них,» — комментирует Юрий Ярушников, основатель XOVP и режиссер проекта.

«Сценарий к сериалу написал финалист чемпионата ArtMasters Павел Гула. Когда он пришел в Продюсерский центр ArtMasters с этой работой, мы сразу увидели творческий и коммерческий потенциал. Очень рады, что Президентский фонд культурных инициатив поддержал проект и сегодня съемки уже идут в полную силу. Продюсерский центр работает в самых разных жанрах и направлениях, интегрируя в производственный процесс лучших финалистов ArtMasters. Фильм «Мирный Атом» будет ярким примером социального лифта талантливых молодых людей в киноиндустрии», — отметил руководитель экосистемы ArtMasters Борислав Володин.

Съемки сериала «Мирный атом» продлятся до конца лета 2024 года.

Фото – PR XOVP