Как привить вкус к хорошей литературе 

Независимые книжные издательства и магазины пропагандируют чтение и формируют литературный вкус. Об этом шла речь на встрече «Книги объединяют», которая стала частью лекционной программы Санкт-Петербургского книжного фестиваля «Ревизия» в Новой Голландии 25 сентября.

«У каждого независимого книжного проекта есть своя особенность», – уверена Любовь Беляцкая, соосновательница магазина и издательства «Все свободны». Это даёт возможность не только занять свою нишу в книжном мире и быть востребованным, но и популяризировать чтение и прививать вкус, вызывая интерес к хорошей литературе.

Читатели, которые привыкли покупать книги в сетевых магазинах, сначала с недоверием относятся к «нишевым» издательствам. «Они думают, что это слишком красивые книжки, слишком сложные для понимания, людям кажется, что они их недостойны», – отметила Мария Орлова, соорганизатор книжного благотворительного маркета «Фонарь». Но если читатель захочет глубже погрузиться в ту или иную тему, то ему стоит обратиться к таким литературным проектам.

В этом году авторы фестиваля «Ревизия» разработали карту независимых и исторических магазинов Санкт-Петербурга. В проекте задействовано более 30 участников, в том числе «Подписные издания», «Манн, Иванов и Фербер», «Коло» и «Свои книги».

Олеся РЕПИНА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.