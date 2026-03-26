1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Как сериалы Пятого канала поднимают настроение миллионам зрителей

By T1
следопыт - сериал
Фото: пресс-служба Пятого канала

Смех – универсальный язык, который объединяет людей. И сериалы Пятого канала отлично на нём говорят. «Великолепная Пятёрка», «Дом с ментами», «Лицемеры» – в каждом эпизоде мы находим не только забавные ситуации, но и искренние эмоции, которые заставляют смеяться до слёз. Ещё герой Леонида Филатова Труффальдино из сказки «Любовь к трём апельсинам» называл смех лучшим лекарством от всех болезней. Почему сериалы Пятого работают как терапия и как они помогают справляться с повседневными трудностями?

В проектах Пятого юмор занимает особое место. Это не просто шутки – это эликсир радости, способный скрасить любой день.

В сериале «Наш спецназ» за хорошее настроение отвечает Михаил Пряников (позывной Туча). Его порой нелепые, но всегда меткие фразы давно разошлись на цитаты и неизменно вызывают улыбку:

  • «Я не толстый, у меня просто кость широкая»
  • «Семь раз отмерь, один раз отрежь и съешь»
  • Отольются кошке Мишкины слёзки».

В «Условном менте» участковый Тельцов вызывает скорее улыбку, чем раздражение. А ещё один архетипичный персонаж этого сериала – мамин подкаблучник Гера Конюхов – уже стал культовым благодаря своим забавным фразам и шуткам:

  • «Шавуху на ночь есть не по фэншую».
  • «Кажется ребро сломали. Меня теперь мама убьёт».
  • «Мама, бить тарелки и бить по тарелкам – это разные вещи».

Исследования подтверждают: детективные сюжеты обладают психотерапевтическим эффектом. Они способны снижать тревожность и улучшать общее самочувствие.

Сериал «Эльбрус» – трогательная история об умном псе породы золотистый ретривер и его хозяине Викторе Кострове (актёр Иван Оганесян), бывшем сотруднике МЧС. Вместе с детьми Виктор организовал отряд спасателей, который помогает альпинистам и туристам в горах. А пёс стал верным другом и талисманом семьи. Смешные и забавные ситуации, в которые попадает Эльбрус – что может быть лучше для душевного равновесия? Сейчас Пятый снимает второй сезон этого детектива.

«Опасный» с Кириллом Полухиным – проект о майоре Горбатове, который был вынужден возглавить экспериментальный отдел из заключённых. Их задача – внедряться в криминальную среду. Сама ситуация, когда бывшие зэки работают на полицию и ловят преступников, создаёт массу комичных и драматических коллизий. В новом телесезоне зрители увидят ещё 32 премьерных эпизода.

«Следопыт» с Андреем Федорцовым вышел в эфир в 2025 году и продолжит радовать новыми сериями. Провинциальный егерь Максим Охлопков и его верный корги Тюбик раскрывают преступления в большом городе. Дуэт человека и собаки – гарантия и улыбок, и искренних эмоций.

Ещё один плюс проектов Пятого – тренировка ума. Размышления над детективными загадками активируют те зоны мозга, которые потом запускают смеховую реакцию. А обсуждение сериалов с друзьями и коллегами, общие шутки про любимых персонажей укрепляют социальные связи, создают чувство общности и делают нас ближе друг к другу. К тому же поклонники Пятого знают: во всех фильмах канала в финале обязательно побеждает добро.

Юмор в сериалах Пятого – это не просто развлечение, а доступное каждому средство. И рецепт на него не нужен. Достаточно включить любимый канал.

Проект «Женщины-герои. Курск» отмечен первой Национальной премией для управленцев в сфере культуры

