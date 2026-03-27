«Оливка, Игорёк и Рекс»

В преддверии премьеры создатели представляют первые материалы искренней и ироничной истории о приключениях, счастливом детстве и настоящей дружбе, объединяющей поколения: юные зрители увидят себя в героях, а их папы и мамы с улыбкой узнают свое беззаботное детство с коллекцией марок, эскимо и квасом из бочки.

Действие происходит в 80-е. Семилетняя Оля (Оливия Минц), которую все зовут Оливкой, выросла в деревне. Рядом с ней всегда ее верный друг — овчарка Рекс. Оливка уверена, что понимает животных и легко находит с ними общий язык — будь то собака или коза. Кроме этого, Оливка — очень эрудированная девочка с не по годам взрослым взглядом на мир, потому что случайно прочитала всю бабушкину библиотеку. Ее лучший друг — Игорек (Артур Искандарян) — в меру сообразительный, зато очень хозяйственный и беззаветно влюбленный в Оливку мальчишка, готовый поддержать любую ее авантюру.

Но привычный мир рушится, когда родители (Елизавета Арзамасова и Алексей Золотовицкий) увозят Оливку в город. Там за ней присматривает соседка Матильда (Нина Дворжецкая), которая пытается привить Оливке любовь к искусству и дисциплине, но сама постепенно втягивается в её удивительный мир.

В городе Оливке придется заново искать друзей и привыкать к совершенно другим порядкам. Справится ли девочка с новыми вызовами и сможет ли остаться собой?

«Все сошлось в этих съемках, все сложилось для радости: и любимый режиссер, и замечательный сценарий, и тема — такая семейная, интонация подачи — теплая, ностальгическая. Я работала на этом проекте с огромным желанием и любовью. Однажды моя мама приехала на одну из съемочных смен проведать меня и после того, как увидела сцену, сказала восторженно: «Это же про меня! Про мое детство!». А изнутри нам казалось, что и про меня, и про нашу дорогую Оливку. То есть — вообще про самое настоящее, безмятежное, счастливое детство, про очень нормальный (звучит как комплимент в современности) мир, про умение любить и находить общий язык не только с людьми, но и с братьями нашими меньшими, с животными, — жить в мире и гармонии», — поделилась актриса Елизавета Арзамасова.

Съемки, проходившие в Москве и Подмосковье, успешно завершены. Режиссер проекта — Александр Жигалкин, известный по сериалам «Папины дочки», «Олдскул» и «Родители родителей».

«Съемки проходили весело и интересно, но иногда возникали и сложные моменты: например, нужно было тащить козу с горы, загонять свинью в сарай, запихивать кролика в портфель, держать за лапку лягушку. Последнее, к счастью, за меня делал мой друг Игорек, — исполнительница роли Оливки Оливия Минц. — За время съемок мы с ребятами узнали много интересного о 80-х годах, совсем не похожих на наше время. У детей не было гаджетов, и они сами придумывали себе игры, занятия и приключения, много времени проводили на улице, радовались бабушкиному варенью и пломбиру за 25 копеек, слушали пластинки, собирались с соседями на дни рождения. Удивительное время!».

Создатели уверены: сериал «Оливка, Игорёк и Рекс» — это и смешное, и доброе путешествие в сказочный мир, где родители вспомнят себя детьми, а юные зрители увидят, что мамы и папы тоже когда-то были выдумщиками и мечтателями.