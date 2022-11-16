Обычно к удалению задника прибегают, когда фон выглядит нелицеприятно: мешают детали, люди, или общий план попросту некрасивый. Актуально это и для тех, кто занимается Интернет-продажами. Ведь, чтобы фон не отвлекал от товара, его принято делать однотонным. Какие бы задачи перед вами не стояли, потребуется специальный софт.

В этой статье мы расскажем о трех простых способах как удалить фон в Фотошопе и сделать его прозрачным. Ищете способы более быстрые и подходящие под любой уровень владения программой? Тогда читайте другую нашу статью, где собраны все методы удаления фона в Фотошопе и подробная инструкция как вставить новый фон в программе.

Метод 1: «Ластик»

Новички, которые еще не освоили инструменты выделения, часто прибегают к экстракции фона ластиком. Это объясняется тем, что метод предельно прост: ненужные области просто стираются. Рассмотрим детально, как убрать фон с картинки в Фотошопе с помощью ластика.

1. Откройте снимок в программе и разблокируйте фоновый слой двойным щелчком по нему.

2. С правой стороны на панели найдите «Ластик» и с помощью ПКМ вызовите контекстное меню. Нам понадобится разновидность этого инструмента, называемая «Фоновый ластик».

3. Установите комфортный для работы размер кисти, вызвав меню настроек той же ПКМ, и приступайте к стиранию заднего плана.

4. Если случайно удалили нужный участок, отмените действие комбинацией клавиш «Ctrl+Z».

5. При однотонном фоне работать еще легче. Вместо фонового, выберите «Волшебный ластик» и кликните по заднику. Фон будет удален моментально. Данный инструмент хорошо использовать, если есть зазоры между частями тела, в которые проглядывает задний план.

Опытные пользователи предпочитают пользоваться «Пером» или инструментом «Быстрое выделение», поскольку они создают максимально точную обводку. Вообще функционал программы невероятно обширен, и именно это делает Фотошоп таким сложным и непонятным для самостоятельного освоения. Подробные уроки, простые инструкции, лайфхаки от экспертов — все это собрано на сайте https://free-photoshop-rus.ru. Познакомьтесь со всеми возможностями Adobe Photoshop, чтобы создавать по-настоящему крутые работы!

Метод 2: «Волшебная палочка»

Довольно сложный инструмент, чей результат бывает непредсказуем без должных навыков обращения с ним. Но с его помощью можно быстро отделить объект от однородного фона, будь то фото или рисунок. Давайте посмотрим, как удалить фон с картинки в Фотошопе посредством этого инструмента.

1. «Волшебная палочка» находится на правосторонней панели на самом верху. Если она скрыта от взора, то найдите инструмент «Выделение объектов», вызовите посредством ПКМ выпадающий список и отыщите в нем нужный нам инструмент.

2. На разблокированном слое щелкните «Волшебной палочкой» по участку с фоном. Когда создастся выделение, нажмите клавишу «Delete». Чтобы полностью очистить объект от заднего плана, скорее всего, потребуется провести процедуру несколько раз.

3. Теперь модель отделена от фона, но по контуру осталась цветная кайма. Чтобы избавиться от нее, зажмите клавишу Ctrl и щелкните мышкой по слою. Вокруг объекта появится обводка.

4. Теперь пройдите в одноименный раздел («Выделение») и выберите опцию «Выделение и маска». Подвиньте ползунок на шкале «Сместить край» в левую сторону. Это поможет уточнить границы обводки и избавиться от остатков фона. Также можно попробовать изменить параметры «Сглаживания» и «Растушевки». Они способствуют смягчению границ. Далее нажмите «ОК» и снимите выделение комбинацией клавиш «Ctrl+D».

Метод 3: «Лассо»

Если хотите знать, как убрать фон на фото в Фотошопе, представляющий собой неоднородную заливку, тренируйте навыки обращения с «Лассо». У этого инструмента есть несколько разновидностей, каждая из которых отличается принципом действия.

1. Для нашего случая больше всего подойдет «Прямолинейное лассо». Его можно найти в выпадающем списке, если щелкнуть ПКМ по пиктограмме инструмента.

2. Далее превратите фоновый слой в обычный, активируйте инструмент и начните создавать выделение. Для этого нужно щелкнуть мышкой на границе объекта и фона, затем провести линию в нужном направлении и закрепить ее очередным щелчком мыши. Если бы мы воспользовались обычным «Лассо», нам бы пришлось вести линию неотрывно. А это очень неудобно, если идет речь об экстракции сложных объектов.

3. При прохождении закругленных участков, где нужно плавно огибать контур, зажмите клавишу «Alt» и просто ведите мышкой, повторяя очертания объекта.

4. Для того, чтобы замкнуть выделение, последнюю точку привязки нужно создать в том же месте, где находится начальная.

5. Инвертируйте выделение («Shift+Ctrl+I») и удалите задний план с помощью клавиши «Delete».

6. В прошлый раз мы уточняли границы выделения при помощи маски, а теперь прибегнем к опции «Модификация». Пройдите по пути «Выделение» – «Модификация» – «Сжать». В появившимся окне установите примерное значение 2. Площадь выделения сократиться, обводка как бы сожмется, и края с кусочками фона будут отсечены.

7. Для сохранения картинки с прозрачным фоном нажмите «Shift+Ctrl+S» и укажите формат изображения PNG.

Заключение

Теперь вы знаете, как удалить задний фон в Фотошопе разными способами. В сложных случаях комбинируйте разные инструменты и не расстраивайтесь, если на первых порах результат будет не очень. Побольше практики и у вас обязательно все получится!

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