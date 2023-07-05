Какие фильмы и сериалы смотрит молодёжь Москвы и Московской области

Аналитики онлайн-кинотеатра KION, входящего в экосистему МТС, выяснили, какие фильмы и сериалы смотрят молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет в Москве и Московской области с начала 2023 года.

Самый популярный жанр среди молодежи в столичном регионе — мелодрама, на него приходится 22,7% от общего количества часов просмотра контента. На втором месте — детектив (20,7%), на третьем — драма (16%). Наименее востребованные жанры — вестерны и мюзиклы.

В число самых популярных сериалов среди молодежи в регионе вошли детективные и криминальные драмы и триллеры «Хрустальный» (Россия, 18+), «Капкан на судью» (Россия, 16+), «Коса» (Россия, 18+), «Желтый глаз тигра» (Россия, 18+) и «Зёма» (Россия, 18+).

В пятерку самых популярных фильмов в регионе входят «Девятаев» (Россия, 12+), «Слон» (Россия, 18+), «Нюрнберг» (Великобритания, Германия, Россия, Чехия, 12+), «Расправляя крылья» (Россия, 12+) и «На ощупь» (Россия, 18+)

В среднем московская молодежь с начала 2023 года проводит за просмотром фильмов и сериалов 2 часа 23 минуты в день — это на 31 минуту больше, чем в среднем по России. Всего с начала года молодежь Московского региона потратила на просмотр фильмов и сериалов более двух миллионов часов — это самый большой показатель среди всех регионов России.

Фото – KION

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