На ТНТ выходит преступно смешная комедия «Открывай, полиция!»

В главных ролях – Иван Охлобыстин и Денис Парамонов!

10 июля в 20:00 телеканал ТНТ начинает показ оригинального сериала онлайн-кинотеатра Okko «Открывай, полиция!» с Иваном Охлобыстиным и Денисом Парамоновым. Комедийная история расскажет о том, как потенциальные зять и тесть попытаются сблизится и наладить отношения, попутно охотясь за преступником.

В центре сюжета – подполковник МВД Дмитрий Рощин (Иван Охлобыстин), который собирается выдать замуж свою единственную дочь. Однако перед свадьбой он знакомится с женихом (Денис Парамонов), и встреча идёт не по плану. Дело в том, что молодой человек на дух не переносит полицейских, но отчаянно пытается понравиться отцу своей избранницы. Для этого он решается на неожиданный шаг: напрашивается в напарники к будущему тестю и устраивает ему проверку на совместимость.

Сценарий для сериала написал Дмитрий Лемешев («Король и шут», «Контакт»), режиссёр проекта – Сергей Гинзбург («Собор», «Отчим»), продюсеры – Джаник Файзиев, Иннокентий Малинкин, Дмитрий Сидоров, Александр Сыров и Анатолий Никонов.

В ролях: Иван Охлобыстин, Артем Быстров, Денис Парамонов, Софья Присс, Дэниэл Барнс, Илья Борисов, Алексей Ведерников, Ирина Пегова, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Андрей Федорцов, Александр Лыков, Дмитрий Поднозов, Сергей Газаров, Дарья Ленда, Артур Ваха и другие.

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