КАЛИНГРАД: В 2023 году Музей Мирового океана откроет новые туристические маршруты

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» в 2023 году представит гостям пять новых туристических маршрутов. Программы расскажут о природе Балтики, позволят заглянуть вглубь эпох, полюбоваться регионом с воды и суши, узнать больше о Петровских реформах, истории и географии Калининградской области. Отдельное внимание будет уделено проведению профориентационных и военно-исторических экскурсий по музейным объектам для детей и молодежи. Также музей продолжит участие в федеральной программе научно-популярного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Водные экскурсионные маршруты «Край рек, озер и заливов» и «Мосты Калининграда. Прошлое, настоящее, будущее», автобусные экскурсии «По берегам Самбии» и «Янтарное море», а также пешеходный кольцевой маршрут «Над Новою Преголей, где Пётр ступал!» в районе бастиона «Литва», недавно переданного музею, будут организованы в том числе в сотрудничестве с туроператорами. Маршрут «Край рек, озер и заливов», разработанный под эгидой Русского географического общества, предусматривает поход на маломерных судах по рекам Преголя и Дейма с рассказом экскурсовода о природе и истории региона. Гости маршрута «Мосты Калининграда. Прошлое, настоящее и будущее» в пути «окунутся» в историю строительства городских мостов и развитии инженерной мысли, попытаются разгадать знаменитую загадку о семи мостах Кенигсберга и совершат путешествие в будущее, узнав о планах по развитию Калининграда. Автобусные экскурсии «По берегам Самбии» и «Янтарное море» - это занимательное повествование о самых древних обитателях планеты, образовании океана и Балтийского моря. Уже полюбившиеся гостям экскурсии «Город у реки», «Путь к маяку» и «Виват, Петр!», стартовавшие в год 350-летия Петра Великого, будут продолжены.

«Нам бы хотелось, чтобы посетители возвращались в музей снова и снова, приводили своих родственников и друзей. Дополнительный интерес вызывают новые выставки и экспозиции, что соответствует понимаю классического музея, но наша задача более полно развить туристическое направление, в полной мере использовать инфраструктуру гостеприимства и научный потенциал Музея Мирового океана в интересах наших гостей. Уверены, что в новом сезоне визит в музей станет еще увлекательней, а наши маршруты позволят гостям отдохнуть и открыть Калининградскую область с нового, самого красивого ракурса», – отметил заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк, обсуждая предстоящий «высокий» сезон с представителями крупнейших туристических компаний региона.

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