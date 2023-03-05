Выставка «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» открылась в Еврейском музее и центре толерантности

2 марта в Еврейском музее и центре толерантности состоялось открытие выставки «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций». Этот масштабный совместный проект Еврейского музея и Музея истории евреев в России представляет историю и культуру бухарских евреев как феномен особой еврейской идентичности в контексте культур Центральной Азии. Выставка проходит при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.

Берл Лазар, главный раввин России:

«Я хорошо помню, когда 35 лет назад я впервые побывал в Ташкенте. Тогда уже наступило время исхода, многие евреи уезжали из Центральной Азии, и, хотя атмосфера бухарских евреев еще отчетливо ощущалась, люди жаловались, что традиции и культура теряются. Ведь жили так компактно и дружно, а теперь все разбросаны по всему миру. Тогда, в 87 году, не было ничего, что содействовало бы сохранению традиций бухарских евреев, но сегодня почти в каждой стране есть община бухарских евреев. Несмотря на территориальную разрозненность, они везде имеют свой дом и соблюдает традиции. Кухня, одежда, язык – всё сохранилось даже у молодого поколения, детей и внуков. И это пример для нас, тех, кто привык проводить большую часть жизни в виртуальном мире, кто забыл, как нужно дружить, что такое добрые соседские отношения. И, наверное, неслучайно открытие выставки состоялось в преддверии Пурима — праздника, который символизирует единство, который учит нас быть добрыми. Сегодня я увидел, как силен дух бухарских евреев, которые умеют чтить свои корни, ведь самоидентификация — это основа общества. И пусть в сердце каждого из нас сохранится память о нашем происхождении, наших предках и их традициях».

Экспозиция встретила гостей в центральном лобби музея и продолжилась в левой галерее, увлекая зрителей в захватывающее историческое и культурно-этнографическое путешествие, включающее подразделы «Дом и традиционная бытовая культура», «Религиозные обычаи», «Жизненный цикл», «Традиционные занятия и ремесла, музыка, танец, театр», «Традиционная одежда».

Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«Община бухарских евреев является показательным и интереснейшим примером того, как сохраняется самобытность субэтнической общности, несмотря на ее расселение из Центральной Азии по всему миру. Культура бухарских евреев совершенно живая, активная, она не уходит в прошлое, почитая свое уникальное историческое содержание как ценность, потому особенно важно и нужно познакомиться с ней широкой аудитории и молодежи. Выставка «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» несколько необычная по форме для нашего музея. В этот раз мы постарались воссоздать восточный колорит и познакомить с историей посредством артефактов, подлинных предметов быта и прикладного искусства. Выставочное пространство напоминает узкую улочку и передает атмосферу жаркого восточного города. Уверен, что наша солнечная и яркая экспозиция станет радостным и приятным культурным событием Москвы».

Борух Горин, председатель правления Еврейского музея и центра толерантности:

«В первую очередь я хотел бы выразить благодарность кураторам выставки Григорию Казовскому и Борису Хаймовичу, которые много лет по крупицам собирают историю бухарских евреев... Возможно, не все присутствующие знают, но у евреев принято читать по одной главе из Торы в неделю, чтобы за год уложиться во все 54. И это дает основание соотносить содержание глав с текущими событиями нашей жизни. Иногда это бывают удивительные совпадения, а иногда я сам ищу какие-то зацепки, особенно в период торжественных событий. Так вот, нынешняя недельная глава рассказывает о храмовой утвари и одежде, часть из которых исчезла еще при разрушении Первого Храма примерно 2600 лет назад, когда Навуходоносор, разрушив его, угнал евреев в Персию. Спустя время кто-то из них вернулся, был второй Храм, но многие евреи так и не возвратились в Израиль, а остались в других странах. История бухарских евреев отчасти связана с историей персидских — они стали настоящим оазисом аутентичной, самобытной еврейской жизни и традиций в Центральной Азии. Сложно представить другой пример народов, который за 25000 лет, живя вне своей родины, смог бы так сохранить воспоминания о своем происхождении. Для бухарского еврея в XXI веке, живущего в Нью-Йорке, Вене, Иерусалиме или где-то еще, совершенно очевидно, что его предки — Авраам, Исаак и Иаков, он прослеживает свою родословную вглубь тысячелетий. И это понимание гораздо шире нашей выставки, это наша жизнь. Потому что обстоятельства, через которые прошли евреи, не располагают к разговорам о вечности, но эта история бухарских евреев дарит надежду — все пройдет, а традиции, культура, имена, все то, что составляет цивилизацию этого малого субэтноса, сохранятся навсегда».

На выставке представлено около 200 экспонатов, некоторые из которых ранее не показывались публично. Это образцы народного искусства и предметы быта, изделия ремесленников, ритуальные предметы, амулеты, уникальные исторические документы и фотографии. Ядром проекта стали различные элементы декора традиционных еврейских домов из Самарканда и Бухары конца XIX — первой трети XX века: именно они легли в основу специально созданной инсталляции, рассказывающей о жилище бухарско-еврейской семьи. Значительное место в экспозиции отведено традиционной одежде бухарских евреев и образцам ткачества и золотого шитья.

Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности:

«Мы представляем замечательную выставку, которую очень ждали и давно готовили. В ее основу легли артефакты, найденные в научных экспедициях 90-х годов под руководством Григория Казовского и Бориса Хаймовича. Тема экспозиции связана с историей и культурой евреев, проживавших на территории Российской империи, а затем Советского Союза. Сегодня мы приглашаем в увлекательное, потрясающее путешествие на Восток, в мир бухарских евреев. Мир совершенно аутентичной, особенной культуры, настоящей цивилизации, которая, как Атлантида, к сожалению, исчезла. Но ее представители, бухарские евреи, которые живут сегодня по всему миру — в Америке, в Вене, в Израиле, — несут культурный код и чтят свои традиции».

Лев Леваев, президент Всемирного Конгресса бухарских евреев:

«Для Всемирного конгресса бухарских евреев и меня лично большая честь поддержать этот масштабный совместный проект Еврейского музея и Музея истории евреев в России. Бухарские евреи в диаспоре смогли бережно сохранить и передать потомкам наши религию, непрерывную связь с Иерусалимом, древние песнопения, уникальную литературу, живопись, музыку и танцы, обряды и традиции. И сегодня гости музея увидят этот многогранный и красочный мир».

Большинство произведений являются частью коллекции Музея истории евреев в России и собраны в еврейских семьях в ходе музейных экспедиций в Среднюю Азию. Также на выставке будут представлены экспонаты из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций. Выставки подобного масштаба и наполнения еще не было ни в одном этнографическом, еврейском или художественном музее.

Юлия Купина, директор Российского этнографического музея:

Главное открытие, которое мы делаем на каждой выставке: традиции - это современно, в них заключена такая мощь! Именно они переносят нас в будущее. В организации выставки приняло участие немало специалистов и музеев, но ее главные создатели - посетители. Рассматривайте вещи, вглядывайтесь в детали и вы увидите красоту труда, отношение ко времени, к своей семье и себе самому. Благодарю Еврейский музей и центр толерантности, Музей истории евреев в России за возможность сотрудничества!»

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