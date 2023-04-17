КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана впервые откроет для посещения залы бастиона «Литва»

Осмотр нового объекта музея-заповедника включен в экскурсию «Над Новою Преголей, где Петр ступал!». Это один из пяти маршрутов, подготовленных музеем к высокому туристическому сезону этого года. Комплексная экскурсия начинается с речной прогулки на туристическом катере. Пассажиры с воды полюбуются музейными кораблями, пройдут под старинными мостами, узнают об истории инженерных сооружений и формировании городских районов, а затем ошвартуются на причале у бастиона «Литва», где и сделают первую остановку.

Увидеть залы фортификационного сооружения XIX века можно будет в сопровождении музейного экскурсовода.

«Бастион «Литва» стал частью музейного комплекса в 2022 году. Для нас это интереснейший объект – выход к воде, будущие помещения для экспозиций и хранения нашего малого флота, новая страница в рассказе о фортификационных сооружениях города. Много лет это здание было закрыто и оставалось для калининградцев и гостей города некоей «terra incognita». Сегодня мы включили его в маршрут новой экскурсии и хотим рассказать о его истории и перспективах нашим посетителям», – сказал заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк. Он также отметил, что в настоящее время завершается инженерно-техническое обследование бастиона в целях получения рекомендаций о необходимых первоочередных работах по консервации и сохранению объекта.

Одновременно ведется работа над эскизным проектом приспособления здания под музейную экспозицию.

Дальнейший маршрут экскурсии пройдет по старинным улицам, связанный с визитами в город Петра Первого. Продолжением экскурсии станет посещение Королевских ворот, гостеприимная хозяйка которых подготовит чаепитие по всем канонам дипломатических приемов.

На регулярной основе для индивидуальных посетителей и организованных групп экскурсионный маршрут «Над Новою Преголей, где Петр ступал!» начнет работать с 29 апреля. Группы будут собираться еженедельно, по субботам в 11:30. Для получения дополнительной информации и записи на экскурсию необходимо позвонить по телефону 8 (4012) 53 17 44 или написать на эл.почту booking@world-ocean.ru, tourism@world-ocean.ru

Также Музей Мирового океана совместно с туроператором «Цвет Прогулки» в новом сезоне планирует запустить закольцованный экскурсионный маршрут с аудиогидом. Это экскурсия на комфортабельном микроавтобусе по основным достопримечательностям города, в дорожную карту которой входят все открытые для посетителей объекты морского музея в Калининграде. При помощи этого маршрута музей рассчитывает связать свои объекты регулярным автобусным маршрутом и предоставить своим посетителям возможность удобного перемещения между ними. Единый билет на маршрут будет включать в себя посещение таких объектов музея как НИС «Витязь», отрытую территорию Фридрихсбургских ворот и экспозицию Королевских ворот.

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