Персональная выставка президента РАХ З.К. Церетели «Радость жизни» открылась в Воронеже

На персональной выставке народного художника СССР и России, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели «Радость жизни», подготовленной Российской академией художеств, представлено 56 работ автора: 33 живописных полотна, 21 объёмная эмаль и 2 скульптуры. В торжественной церемонии открытия 13 апреля приняли участие вице-президент РАХ Анатолий Любавин и академики РАХ.

Сложно переоценить вклад мастера в культуру не только нашей страны, но и мира в целом. Его искусство объединяет поколения и страны, а созданного его руками хватило бы на несколько жизней. Скульптурные композиции Зураба Константиновича украшают многие города не только России, но и Великобритании, Франции, Испании, Уругвая, Иерусалима, Японии, Греции, США, Сербии, Канады, и, конечно, родины мастера – Грузии. Он носитель традиций разных времен и народов.

Работы художника похожи на ожившие цветные сны, и каждая – ода жизни. Здесь символичен и цвет, и характерные образы, и сама идея нераздельного существования природы и человека. Яркие, жизнеутверждающие, иногда ироничные картины-новеллы словно погружают зрителя в безграничные просторы уникального художественного измерения. Мастер созвучен современности даже тогда, когда он обращается к вечным, классическим темам. В его произведениях, есть то, что так нужно человеку - необыкновенная и неизбывная, побеждающая сила жизни.

Воронежский областной художественный музей имени И.Н.Крамского последний раз представлял персональную выставку З.К.Церетели в 2016 году, что вызвало неизменный интерес публики.

Материал подготовлен на основе пресс-релиза Музея,

Фото - Серги ШАГУЛАШВИЛИ для Российской академии художеств

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