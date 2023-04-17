ВЛАДИМИР: VII Кинофестиваль благотворительного и социального кино «Шередарь»

С 20 по 25 апреля на Владимирской земле пройдет VII Кинофестиваль благотворительного и социального кино «Шередарь». Организатор – Благотворительный фонд помощи детям, перенесшим тяжелые заболевания, «Шередарь». Авторитетное жюри из профессионалов кино- и телеиндустрии включило в шорт-лист конкурса 83 работы более 100 авторов со всей страны. Победители определятся по итогам открытых просмотров в рамках Фестиваля.

Церемония открытия состоится 20 апреля в конференц-зале «Патриарший сад» города Владимира. Основная программа кинофорума пройдет в Детском оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь». Она включает просмотр конкурсных работ, мастер-классы от профессионалов по различным направлениям видеопроизводства. По традиции участники и почетные гости кинофорума высадят аллею в ДОРЦ «Шередарь». В завершении форума, 25 апреля, состоится награждение победителей и торжественное закрытие. В один из дней Кинофорума в рамках параллельной программы запланирована церемония закладки первого камня в строительство нового реабилитационного центра фонда. В ней примут участие почетные гости, представители фонда и жюри кинофестиваля, а также друзья БФ «Шередарь» – звезды культуры, театра, кино и телевидения.

«Шередарь» - это уникальное площадка, не имеющая аналогов в России, где в условиях полностью доступной среды проходят психолого-социальные программы для последующего возвращения к жизни детей и их семей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями.

В 2016 году Фонд организовал кинофестиваль, который за 7 лет стал популярным и востребованным у сообщества некоммерческих организаций. Основная миссия кинофестиваля - через понятное кино сообщить миру о доступной помощи не только Шередарь, но и многих других организаций, и сделать этот мир добрее и лучше.

Для участия в конкурсной программе принимались кино-, теле- и видеоработы в 9 номинациях:

Короткометражный игровой фильм;

Короткометражный документальный фильм;

Авторы-дети;

Фильмы о благотворительных акциях и работе фонда;

Социальные ролики и реклама;

Short-фильм;

Телевизионный сюжет или специальный репортаж на социальную или благотворительную тематику;

Благотворительность с риском для жизни;

Студенческий фильм.

«Работы номинантов отличает техническое качество. Все стали снимать лучше. В первые годы фестиваля это было больше "хоум-видео" - и по качеству, и по подходам. Сейчас по изображению это вполне профессиональные работы. Мы немного изменили номинации, чтобы шире охватить тематику и участников, но при этом сохранить адресность видеоработ. Мы двигаемся за жизнью, наблюдаем и отражаем изменения. В этом году добавили «Благотворительность с риском для жизни» - таких работ немного, но они есть и будут прибывать, а также

«Короткий фильм», чтобы участники могли лаконично высказаться о важной для них теме в социальных сетях. Выделили в отдельную номинацию студенческие фильмы, чтобы работы могли внутри соотноситься друг с другом с учетом их другого качества. И, наконец, расширили внутреннюю тематику, поскольку увидели тенденцию снимать просветительские - недокументальные - фильмы в стиле медицинского ликбеза. Мы увидели, что их становится все больше, так как есть запрос некоммерческих организаций и общества», - отметил Виталий Калинин, президент кинофорума «Шередарь», режиссер-документалист.

Всего на конкурс поступило 213 заявок из 28 регионов страны, а также из Армении, Казахстана и Кыргызстана. К участию впервые присоединились авторы из Курганской области, республики Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ульяновской областей, а также Удмуртии. Свои видео-проекты на социальную или благотворительную тематику подали и выпускники первой онлайн-школы фонда «Шередарь».

Участники, чьи работы успешно прошли конкурсный отбор, получили приглашения на очную программу Кинофорума, подведение итогов конкурса и церемонию закрытия. Они смогут не только получить ответы профессионалов киноиндустрии на волнующие их вопросы, но и полезно и интересно провести время в кругу единомышленников в центре «Шередарь».

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