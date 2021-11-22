«Метаморфозы» Ивана Дымы на платформе радио «Орфей»

26 ноября 2021 года мульти-саксофонист Иван Дыма приглашает гостей на свой онлайн-концерт, который пройдёт на медиаплатформе video.orpheus.ru. Музыкант и его коллеги – гитарист Никита Неделько и аккордеонист Арсений Строковский – представят зрителям и слушателям радио «Орфей» программу «Метаморфозы».

С программой «Метаморфозы» музыканты объехали едва ли не весь мир. Им аплодировали в США, Германии, Финляндии, Испании, Италии, Франции, Словакии, Сербии, Болгарии, Колумбии, Австралии, Новой Зеландии. И вот теперь зрителям платформы Orpheus.ru предоставляется шанс совершенно бесплатно попасть на концерт блистательного трио и самим оценить эту программу, представляющую собой оригинальный сплав классической музыки и джаза. В программе прозвучат произведения Стравинского, Гершвина, Хачатуряна, Контрероса.

Концерт Ивана Дымы пройдет в рамках цикла «Классика без купюр», посвящённого 30-летию радио «Орфей».

Прямая трансляция начнется в 20.00.

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