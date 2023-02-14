Выставка живописи Анны Бирштейн «Все цвета чёрного» в Российской академии художеств

22 февраля Российская академия художеств представляет выставку живописи члена-корреспондента РАХ Анны Максовны Бирштейн «Все цвета чёрного». В экспозиции – более 100 произведений разных лет, среди которых – пейзажи, портреты и натюрморты, представляющие широкий спектр творческих поисков автора.

Для А.М. Бирштейн занятия живописью – «возможность чувству стать мыслью, а мысли – формой». Именно в искусстве «радостное, непонятное и даже неприятное становится осознанным» и находит выражение в художественных образах. Одно из важнейших мест в работах мастера занимает чёрный цвет, сообщающий «о готовности к наполнению пустоты цветом жизни», к созданию собственной альтернативной реальности.

В каждом из девяти залов выставки будет представлен свой «проблемный поворот» искусства Анны Бирштейн. Экспозиция расскажет о близких друзьях и семейных узах, о метании между прошлым и будущим, о взаимоотношениях и взаимопонимании, о красоте так называемого «потребления», на фоне которого мы существуем. Из этих блоков складывается «текст выставки», переливающийся всеми цветами чёрного: от красного к фиолетовому, от надежды к отчаянию, от страдания к вдохновению.

Сегодня живопись Анны Бирштейн стала классикой, ни одна музейная коллекция или выставка русского искусства рубежа веков не считается полной без ее работ. Открытость ко всему прекрасному, возможность ассимилировать в себе красоту природы, позволили ей воплощать пережитое на холстах, сделав творчество художника глубоко личным и человечным. На полотнах мастера изображены горячо любимые люди и предметы: дочь, соседка по даче, собака, цветы в саду, церковь на соседней улице, дом напротив, велосипед, книга – простые и

одновременно самые значимые вещи.

Авторская манера легко узнаваема как в фигуративных работах, так и в абстракциях. На протяжении многих лет она последовательно разрабатывает свой собственный яркий и экспрессивный живописный язык. По словам ведущего российского искусствоведа А.К. Якимовича: «Анна не будет выписывать цветок или дерево, руку подруги или прическу приятеля, запечатленного на прогулке или за праздничным столом. Она жадно и стремительно бросает энергичные мазки, добиваясь попадания с первого удара…».

Выставка завершит работу 12 марта.

Анна Бирштейн. Рыба и бутылки. 2015. Холст, масло, 100х120 см. Собственность автора

Анна Бирштейн. Мой велосипед. 2011. Холст, масло, 140х200 см. Собственность автора

Анна Бирштейн. Мои платья. 2015. Холст, масло, 150х160 см. Собственность автора

Анна Бирштейн. Маленькая карусель. 2002. Холст, масло, 90х100 см. Собственность автора

Анна Бирштейн. Лимоны. 2020. Холст, масло, 50х95 см. Собственность автора

Анна Бирштейн. Бокалы в саду. 2015. Холст, масло, 90х105 см. Собственность автора

Анна Бирштейн. Бокал. 2018. Холст, масло, 80х60 см. Собственность автора

Анна Максовна Бирштейн родилась в Москве в семье известных художников Макса Бирштейна и Нины Ватолиной в 1947 году. В 1967 году окончила Московскую среднюю художественную школу, а в 1973 – факультет живописи Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова, где училась у Дмитрия Жилинского и Алексея Грицая. С 1976 года – член Московского отделения Союза художников СССР. В 1997 году была резидентом в Cite des Arts (Париж). Персональные выставки автора проходили в Москве (1989, 1993, 2003, 2022), Вене (1996), Краснодаре (2013), Таруссе (2018, 2022), Лондоне (2018). Полотна автора хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Московском музее современного искусства, в государственных региональных музеях Новосибирска, Архангельска, Новокузнецка, Кемерова и дугих городов, украшают частные и корпоративные собрания в России, Европе и США. Художественная история семьи продолжается: дочь Анны Бирштейн – Маша Цигаль – стала известным московским модельером, а в больших выставочных программах современного искусства и дизайна уже несколько лет принимает участие и представитель следующего поколения – внук Арсений Цигаль.

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