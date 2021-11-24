ВЫКСА: Выставка «Шухов. Формула архитектуры» приглашает посетителей

В Музее истории Выксунского металлургического завода 27 ноября откроется выставка «Шухов. Формула архитектуры» о наследии великого инженера, изобретателя и ученого Владимира Шухова.

Уникальная экспозиция – результат сотрудничества Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева (МУАР), благотворительного фонда «ОМК-Участие», Объединенной металлургической компании и Музея истории Выксунского металлургического завода. Выставка уже с большим успехом прошла в Музее архитектуры в Москве в 2019 году, а этим летом – Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ «Арсенал»). Экспозицию включили в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, за четыре месяца ее посмотрели более 20 тысяч жителей и гостей столицы Поволжья.

Выставка о Шухове продлится в Выксе два месяца. Экспозиция адаптирована для людей с особенностями здоровья. Экспонатами выставки станут чертежи, графика, макеты, фотографии, а также рукописи инженера. Они раскроют секреты метода Владимира Шухова: как на рубеже XIX-XX веков мастеру удалось создать конструкции для стального строительства, на полвека опередившие время, и чем его подход принципиально отличается от решений современников.

Композиционным ядром выставки станут выксунские проекты Владимира Шухова: листопрокатный цех, в котором впервые в истории применили стальную оболочку двоякой кривизны, и 40-метровая водонапорная башня в форме гиперболоида. Образы этих объектов покажут в широком контексте нижегородского наследия Шухова: от Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, где молодой сотрудник конторы Бари впервые продемонстрировал авторские конструкции, до гиперболоидных опор линии электропередачи через Оку, возведенных в 1927–1929 годах и признанных экспертами самыми совершенными конструкциями выдающегося инженера.

Проведение выставки станет этапом подготовки к важнейшему историко-культурному событию в регионе – открытию индустриально-туристического центра «Шухов парк». Сооружения великого инженера перенесут с выксунского завода ОМК на территорию «Шухов парка», где они станут одними из центральных элементов.

На выставке в Музее истории Выксунского металлургического завода представят экспонаты из архивов Российской академии наук, Московской архитектурной школы МАРШ, Фонда «Шуховская башня», немецкого архитектурного бюро Werner Sobek AG, Института легких конструкций и концептуального проектирования университета Штутгарта (ILEK), а также из личных архивов правнука инженера, Владимира Федоровича Шухова, и профессора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, кандидата технических наук, доцента Татьяны Павловны Виноградовой. Достижения инженера Шухова покажут вместе с работами современных мастеров архитектуры – Фрая Отто, Вернера Зобека и других, спустя десятилетия заново открывших легкие конструкции. Сравнительный подход позволит по достоинству оценить масштаб и значимость изобретений Владимира Шухова.

«Для Музея архитектуры имеет большое значение, – отмечает директор МУАР Елизавета Лихачева, – что очередная страница в истории нашего проекта открывается в Выксе, потому что это место наравне с Москвой и Нижним Новгородом является знаковым для творческого наследия Владимира Шухова. Мы очень воодушевлены тем, что обширные материалы, иллюстрирующие инженерное искусство и авторские проектные решения, ставшие отправной точкой современной строительной отрасли, окажутся доступными для изучения выксунцам. Выставка «Шухов. Формула архитектуры» явилась результатом работы большой команды, и мы благодарны фонду «ОМК-Участие» и Объединенной металлургической компании за поддержку и возможность ближе познакомить жителей и гостей города с творческим методом Шухова, потенциал исследования которого и сегодня далеко не исчерпан».

«Выставка «Шухов. Формула архитектуры“ – исключительный проект в российской музейной практике. Москвичи и нижегородцы уже смогли оценить инженерный и творческий гений Владимира Григорьевича, теперь такая возможность будет и у выксунцев. Успешно организовать выставку в трех городах, еще и в условиях пандемии, удалось благодаря долгосрочному партнерству МУАРа, фонда «ОМК-Участие», Объединенной металлургической компании и Музея истории Выксунского металлургического завода. Вовлеченность в проект большого количества профессионалов разнообразных сфер дала интересный результат. Создатели выставки успешно использовали исторический контекст творений Шухова и их привязку к каждому из городов. Документальные свидетельства, которые мы увидим в выксунском музее, еще раз подтверждают гениальность инженера Шухова, значительного опередившего свое время. Приглашаем всех жителей и гостей города на эту замечательную выставку», – отметила председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Выставка работает до 23 января 2022 года.

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