КАЛИНИНГРАД: Всемирный день философии на острове Канта

В 2005 году ЮНЕСКО предложила отмечать День философии в каждый третий четверг ноября, желая вызвать интерес к гуманитарным принципам и диалогу культур. На сегодня к празднованию Дня философии присоединились 70 стран по всему миру. Уже шесть лет его отмечают в Кафедральном соборе на острове Канта.

Главная особенность праздника в Соборе — исследование вечных тем через призму музыки и философии. Только в этот день открытые лекции, беседы за роялем и концерты сменяют друг друга с трех до полуночи.

– Для меня участие в Дне философии на Острове Канта — это возможность мыслить, говорить, играть и сочинять музыку о самом главном, — говорит заслуженный артист России, известный пианист, композитор, дирижер, доктор искусствоведения Михаил Аркадьев. — О жизни, смерти, любви, времени, вечности.

Беседой с автором «Лингвистической катастрофы» и откроется День философии 17 ноября. В 15.00 Михаил Аркадьев начнет исследовать бесконечность, смерть и время — причем не только в музыке и философии, но в разных областях искусства и науки: поэзии, литературе и даже математике. Беседы за роялем сопроводят музыкальные иллюстрации.

День философии продолжится лекцией доктора филологических наук, профессора БФУ имени им. Им. Канта Владимира Гильманова в 17.00. Владимир Хамитович также сосредоточит свое внимание на взаимодействии разных дисциплин, предложив слушателям поразмышлять на тему синхронизации музыки и поэзии.

В 19.00 на сцене появятся МузыКанты. Михаил Аркадьев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Александр Добролюбов (литавры, колокольчики) и титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов исполнят произведения Баха, Франка, Брукнера, Пярта, представив мировую премьеру — «Прощальную элегию» для скрипки, виолончели, ударных и двух органов, написанную Михаилом Аркадьевым специально для Собора на острове Канта.

Завершит День философии «Ночной Бах». 11 прелюдий и фуг из Второго тома Хорошо темперированного клавира будут исполнены Михаилом Александровичем в полной темноте, возвращая слушателя от размышлений о принципах бытия к внутреннему созерцанию.

— Поскольку я играл на всех мировых сценах — могу сказать, что Кафедральный собор — одно из самых изумительных мест для музицирования, философствования и медитации, — заключает Аркадьев.

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