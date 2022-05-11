Камерную сцену Большого театра на Никольской улице в Москве реконструируют

В ходе комплексной реконструкции и реставрации театра здесь обустроят зал на 441 место и репетиционный зал для хора. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на проведение работ.

Несколько лет назад Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского вошел в состав Большого театра. Было принято решение о комплексной реконструкции и реставрации зданий на Никольской улице, имеющих статус объекта культурного наследия регионального значения. До 1997 года, когда Камерный театр занял эти помещения, здесь располагался ресторан «Славянский базар». В результате реконструкции театр преобразуется в Камерную сцену с современным оборудованием и пространством.

«По проекту комплексной реконструкции и реставрации зданий для Камерной сцены планируется создать зрительный зал на 441 зрительское место и репетиционный зал для хора. Также предусмотрено строительство подвижной оркестровой ямы, которая будет подниматься как до уровня сцены, так и до уровня пола зрительного зала», — рассказали в пресс-службе Единого заказчика, реализующего объект.

Также проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы, запланировано создать систему, позволяющую менять объем зрительного зала и части сцены под различные мероприятия театра.

«Это сложный объект, по которому была проведена серьезная работа, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Удалось решить ключевые вопросы по обеспечению конструктивной надежности и безопасности зданий, а также в части сохранения объекта культурного наследия. В результате мы вышли на положительное заключение в необходимые сроки», — добавил начальник Управления объектов гражданского назначения Главгосэкспертизы России Максим Ботт.

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