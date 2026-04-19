Карина Нигай, Ксения Дукалис, Ассоль, Александр Цыпкин, Владимир Маркони и другие на вечеринке RUTUBE

Видеохостинг RUTUBE провёл крупное событие, собравшее множество авторов своей платформы и известных личностей. Среди приглашенных были Дэниель Вегас, Катя Кищук, Владимир Маркони, Ассоль, Александр Цыпкин, Карина Нигай, Александр Бударин, Максим Лутчак и другие.

Вечер был наполнен живой музыкой, а пространство ДК трансформировалось в масштабную танцплощадку, напоминающую рейв-пати. На сцене выступили рэп-исполнитель Toxi$, электронный дуэт Police in Paris, артист Reptiloid, а также известная блогерша Ксения Дукалис, представившая свой диджей-сет. Вступительным номером стало выступление любимца публики, легенды поп-музыки Шуры.

В рамках вечеринки Егор Великогло, директор по развитию бизнеса и авторского контента RUTUBE, анонсировал сотрудничество с Валентином Петуховым, более известным как Wylsacom, самым популярным техноблогером России. Присутствие Wylsacom на платформе стало приятным сюрпризом для многих гостей и породило активные дискуссии о потенциале новых возможностей как для самой площадки, так и для контент-создателей смежных направлений.

Данная инициатива в партнерстве с Wylsacom является частью комплексной стратегии RUTUBE, направленной на поддержку блогеров. Видеосервис придерживается политики, основанной на инновационных подходах, создании новых форматов и креативных решениях, что призвано способствовать росту как уже состоявшихся звезд, так и начинающих талантов.