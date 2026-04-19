1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Карина Нигай, Ксения Дукалис, Ассоль, Александр Цыпкин, Владимир Маркони и другие на вечеринке RUTUBE

Видеохостинг RUTUBE провёл крупное событие, собравшее множество авторов своей платформы и известных личностей. Среди приглашенных были Дэниель Вегас, Катя Кищук, Владимир Маркони, Ассоль, Александр Цыпкин, Карина Нигай, Александр Бударин, Максим Лутчак и другие.

Вечер был наполнен живой музыкой, а пространство ДК трансформировалось в масштабную танцплощадку, напоминающую рейв-пати. На сцене выступили рэп-исполнитель Toxi$, электронный дуэт Police in Paris, артист Reptiloid, а также известная блогерша Ксения Дукалис, представившая свой диджей-сет. Вступительным номером стало выступление любимца публики, легенды поп-музыки Шуры.

В рамках вечеринки Егор Великогло, директор по развитию бизнеса и авторского контента RUTUBE, анонсировал сотрудничество с Валентином Петуховым, более известным как Wylsacom, самым популярным техноблогером России. Присутствие Wylsacom на платформе стало приятным сюрпризом для многих гостей и породило активные дискуссии о потенциале новых возможностей как для самой площадки, так и для контент-создателей смежных направлений.

Данная инициатива в партнерстве с Wylsacom является частью комплексной стратегии RUTUBE, направленной на поддержку блогеров. Видеосервис придерживается политики, основанной на инновационных подходах, создании новых форматов и креативных решениях, что призвано способствовать росту как уже состоявшихся звезд, так и начинающих талантов.

