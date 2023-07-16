В «Москвариуме» на ВДНХ теперь можно увидеть пресноводную рыбу-иглу и шишколобую рыбу-попугая

В «Москвариуме» на ВДНХ появились новые виды редких водных обитателей: пресноводная рыба-игла и зеленая шишколобая рыба-попугай. Первую привезли в океанариум из Индонезии, а вторую — с острова Шри-Ланка. Первое время они находились на карантине под присмотром специалистов, а сейчас их могут увидеть все посетители аквариумного комплекса.

Новых обитателей непросто содержать: рыба-попугай требует особой смешанной плотоядно-растительной диеты, а рыба-игла питается исключительно живым планктоном. В «Москвариуме» создали для них комфортные, максимально приближенные к естественной среде условия. Специалисты следят за рационом питания рыб и за качеством воды.

Ранее в экспозиции можно было увидеть только морскую иглу, а пресноводная рыба-игла — новый вид, пополнивший список обитателей океанариума. У нее сильно вытянутое, цилиндрической формы тело и длинные приплюснутые челюсти с мелкими заостренными зубами. Ее ближайший родственник — морской конек. Увидеть рыбу можно в аквариуме № 25.

Рыба-попугай, представленная в аквариуме № 75, внешне напоминает рыбу-наполеона из-за гребневидного нароста на голове и крупного клюва. Взрослая особь достигает 1,3 метра в длину. Рыбы-попугаи — гермафродиты. Если вожак группы погибает, некоторые самки меняют свой пол.

Кроме того, водные обитатели «Москвариума» регулярно приносят потомство. Этой весной на свет появились сразу несколько скатов и белоперая акула, а ранее экспозицию пополнили кошачьи акулы, пинагоры, морские коньки, скаты моторо, медузы, кораллы нескольких видов и другие гидробионты.

«Москвариум» на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы вмещают около 25 миллионов литров воды.

В океанариуме проходят уникальные водные шоу, а в креативном пространстве «Море музыки» проводятся концерты в ночной атмосфере. Дети и их родители могут посетить интерактивную выставку «Путь воды» и спектакли детского театра «Ламантин». «Москвариум» — это еще и научный центр океанографии и морской биологии, где работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары и биохимики.

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