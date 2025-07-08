Юные москвичи представили красочное поздравление с Днем семьи, любви и верности в Музее «Г.О.Р.А.»

8 июля в филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее «Г.О.Р.А.» состоялся яркий флешмоб, посвященный Дню семьи, любви и верности. Его участниками стали ребята из детского городского клуба «Лето Побед».

В честь праздника школьники украсили рисунками на асфальте территорию музея под открытым небом. Дети нарисовали символ праздника – ромашку, а также посвятили изображения семье и близким, дому.

«Юные москвичи проявили свои творческие способности и фантазию и подарили праздничное настроение всем гостям музея. Таким ярким флешмобом ребята напомнили о важности этого дня, семейных ценностях и добрых традициях», — рассказали в Музее Победы.

Кроме того, в этот день вход в Музей Победы и его филиал на Поклонной горе — музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» для семейных пар, заключивших брак в 2025 году или подавших заявление в ЗАГС, и многодетных семей бесплатный. На площадке культурных учреждений проходят творческий мастер-класс по созданию фамильного герба, викторина и интеллектуальный квиз об истории праздника, концертная программа. Специально к дате в рамках проекта «Легенды советского кино» открылась мини-выставка предметов домашнего быта советских семей и организован бесплатный кинопоказ фильма Льва Кулиджанова «Дом, в котором я живу».