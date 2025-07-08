VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваЮные москвичи представили красочное поздравление с Днем семьи, любви и верности в...

Юные москвичи представили красочное поздравление с Днем семьи, любви и верности в Музее «Г.О.Р.А.»

editor
By editor
72
гора
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

8 июля в филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее «Г.О.Р.А.» состоялся яркий флешмоб, посвященный Дню семьи, любви и верности. Его участниками стали ребята из детского городского клуба «Лето Побед».

В честь праздника школьники украсили рисунками на асфальте территорию музея под открытым небом. Дети нарисовали символ праздника – ромашку, а также посвятили изображения семье и близким, дому.

«Юные москвичи проявили свои творческие способности и фантазию и подарили праздничное настроение всем гостям музея. Таким ярким флешмобом ребята напомнили о важности этого дня, семейных ценностях и добрых традициях», — рассказали в Музее Победы.

Кроме того, в этот день вход в Музей Победы и его филиал на Поклонной горе — музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» для семейных пар, заключивших брак в 2025 году или подавших заявление в ЗАГС, и многодетных семей бесплатный. На площадке культурных учреждений проходят творческий мастер-класс по созданию фамильного герба, викторина и интеллектуальный квиз об истории праздника, концертная программа. Специально к дате в рамках проекта «Легенды советского кино» открылась мини-выставка предметов домашнего быта советских семей и организован бесплатный кинопоказ фильма Льва Кулиджанова «Дом, в котором я живу».

Предыдущая статья
В Новгороде прошел интенсив в рамках Кинолаборатории полного цикла ФПРК
Следующая статья
Михаил Журавлев: «Наша выставка выполняет важную образовательную функцию»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru