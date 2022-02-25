В РГБМ открывается тематическая выставка «Алиса»

1 марта 2022 года, в 19:00, в Малом зале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится открытие тематической выставки «АЛИСА» — серии графических работ 11 художников, иллюстрировавших подарочное издание «Алисы в стране чудес».

Руководитель выставочно-издательского проекта Олег Горбушин предложил художникам переосмыслить и изобразить воображаемый мир Алисы в чёрно-бело-красной палитре, объединяющей авторские интерпретации. Знаменитая сказка Льюиса Кэрролла, написанная в жанре абсурда, ставшая новым словом в мировой литературе, представлена яркой визуальной историей, которая акцентирует философские шутки и аллюзии автора.

«Алиса» объединяет разности – в этом уникальность проекта. Абсолютно разные личности–художники, разные главы, но один текст, одна цветовая гамма, один формат листа, – рассказывает художник, участница проекта Марина Семенова. – Смотря в глубину текста, художники понимают его по-своему, видят свои смыслы и воплощают их через собственный визуальный язык. Индивидуален каждый, один не похож на другого, и в тот же момент художники создают в своих иллюстрациях что-то целостное, эстетически гармоничное, общее – одно».

«Алиса» родилась в 1865 году, но для читателей она всегда – подросток, познающий мир, а глазами художников – ещё и с неизменным атрибутом современной реальности – со смартфоном. Авторы признаются – создавая иллюстрации, работая над с мистическими образами, черпали вдохновение у знаменитых мастеров, таких как, Франциско Гойя и Сальвадор Дали. Художники путешествуют по вселенной «Алисы», выстраивают коммуникацию её с фантастическими персонажами и зрителями, вовлечёнными в этот удивительный процесс.

«Благодаря проекту, Алиса ещё больше раздвигает границы фантазии и позволяет читателю с легкостью прочувствовать ее разной, той, которую видят художники книги или даже представить свою, другую Алису, – комментирует художник, участница проекта Юлия Подорога.

В рамках презентации выставочно-издательского проекта «АЛИСА» в РГБМ пройдут образовательные лекции по искусству.

Фото — Павел ШАЛЬНЁВ

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