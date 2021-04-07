В финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» от Московской области вышел представитель Красногорска

В Крас­но­да­ре состо­ял­ся пер­вый полу­фи­нал вто­ро­го сезо­на Все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Масте­ра госте­при­им­ства» – про­ек­та пре­зи­дент­ской плат­фор­мы «Рос­сия – стра­на воз­мож­но­стей». В полу­фи­на­ле при­ня­ли уча­стие 140 чело­век из 35 реги­о­нов стра­ны, пока­зав­шие луч­шие резуль­та­ты по ито­гам дистан­ци­он­но­го тестирования.

Во вре­мя кон­курс­ных испы­та­ний участ­ни­ки реша­ли реги­о­наль­ные кей­сы, пред­став­ля­ли свои про­ек­ты, а экс­пер­ты инду­стрии не толь­ко оце­ни­ли их и выбра­ли луч­шие, но и про­ве­ли мастер-классы.

В резуль­та­те фина­ли­ста­ми ста­ли 30 участ­ни­ков из 16 реги­о­нов. Путев­ку в финал от Мос­ков­ской обла­сти полу­чил Миха­ил Ива­нов из Крас­но­гор­ска, пред­ста­вив­ший про­ект «Город А».

Реги­о­наль­ные полу­фи­на­лы Все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Масте­ра госте­при­им­ства» в 2021 году прой­дут еще в пяти горо­дах Рос­сии – Мур­ман­ске, Калу­ге, Пет­ро­пав­лов­ске-Кам­чат­ском, Тюме­ни и Перми.

Парт­не­ра­ми кон­кур­са высту­па­ют Росту­ризм, Росмо­ло­дежь и Обще­на­ци­о­наль­ный Союз Инду­стрии Госте­при­им­ства (ОСИГ).

Кон­курс «Масте­ра госте­при­им­ства» реа­ли­зу­ет­ся в рам­ках феде­раль­но­го про­ек­та «Соци­аль­ные лиф­ты для каж­до­го» наци­о­наль­но­го про­ек­та «Обра­зо­ва­ние».

укра­ли