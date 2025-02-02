KAYA представила громкую новинку и клип «Черное пальто»

Спустя пять месяцев после взорвавшего все чарты трека «Вот и лето прошло» KAYA возвращается с яркой премьерой: «Черное пальто» — первый сингл грядущего альбома певицы, который она обещает представить осенью этого года.

«Черное пальто» — яркий танцевальный манифест, который однозначно займет достойное место в вашем плейлисте. Вместе с релизом был выпущен клип, в одной из сцен которого KAYA танцует под дождем: в каждой капле ощущается дух свободы, а в каждом движении артистки — власть, невероятная энергетика и женская сила.

Сложная хореография в видео идеально сочетается с мощным саундом, создавая танцевальную атмосферу и настроение. Кроме того, певица смело выполняет опасные трюки и элементы, отказываясь от дублеров, и при этом впечатляет зрителей своей потрясающей физической формой, демонстрируя идеальную фигуру и кубики пресса, а ведь еще и года не прошло с тех пор, как она стала мамой в третий раз.

«Вопреки трендам на частые релизы, в этот раз мы взяли паузу. Во-первых, не хотелось уходить в музыкальный фастфуд и после такого мощного трека выпускать что-то просто ради выпуска. Во-вторых, наша творческая биография пополнилась за это время потрясающим проектом «Звездные Танцы» на ТНТ, который забрал много времени и сил. Но все это время мы не забывали про своего слушателя — искали лучшие треки и за месяц записали фактически половину нового альбома», — комментирует KAYA.