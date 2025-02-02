«Лучший бывший»: Елена Князева представила новый трек

30 января состоялся долгожданный релиз новой песни Елены Князевой – «Лучший бывший». Это откровенная, эмоциональная композиция о воспоминаниях, которые остаются даже после разрыва, о чувствах, что не стираются временем.

В своем фирменном стиле Елена сочетает проникновенные тексты с запоминающейся мелодией, создавая настоящий саундтрек для тех, кто хоть раз переживал расставание. «Лучший бывший» – это история, знакомая многим, рассказанная через музыку с искренностью и лёгкой ноткой ностальгии.

Трек уже доступен на всех цифровых платформах – добавляйте в плейлисты и делитесь впечатлениями! Слушайте «Лучший бывший» прямо сейчас