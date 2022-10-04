КАЗАНЬ: РОСИЗО открывает передвижной выставочный проект «Искусство Союза»

6 октября 2022 года РОСИЗО в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан открывает передвижной выставочный проект «Искусство Союза», посвященный 100-летию образования СССР. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «Территория Культуры». Ранее выставка «Искусство Союза» была представлена в Сургуте и Тюмени. Выставочный проект представляет основные направления развития изобразительного искусства многонационального Советского государства в период с 20-х по 80-е гг. XX века.

Михаил Штейнер. Физкультурница в купальном костюме. 1939. Из фондов РОСИЗО

Борис Цветков. Гидроавиация. 1933. Из фондов РОСИЗО

Борис Цветков. Погрузка канадского леса. Свозка леса зимой. 1932. Из фондов РОСИЗО

Елена Романова. Портрет Кристины Орбакайте. 1985. Из фондов РОСИЗО

Евгений Рухин. Картина. Композиция. 1972. Из фондов РОСИЗО

Таир Салахов. Апшеронский интерьер. 1981. Из фондов РОСИЗО

Охакас Вальдур-Олев. Наш завод. Диптих. Первая часть. 1972. Из фондов РОСИЗО

П. Осаковский. Рыбаки Псковского озера. Эскиз. 1972. Из фондов РОСИЗО

Андрей Мыльников. Ветренный день. 1975. Из фондов РОСИЗО

Татьяна Насипова. Натюрморт «Мясорубка». 1989-1990. Из фондов РОСИЗО

Кузьма Николаев. На меже коммуны. Этюд. 1931. Из фондов РОСИЗО

Вильгельм Лукин. Уголь Кузбаса. Этюд. 1938. Из фондов РОСИЗО

Борис Малюев. Братья Знаменские. 1983. Из фондов РОСИЗО

Александр Лактионов. Тишина. 1967. Из фондов РОСИЗО

М. Борисов. «Мы мирные люди». Из серии «Космос на службе мира». 1983. Из фондов РОСИЗО

Александр Дейнека. Девушки в выходной день. 1958. Из фондов РОСИЗО

В экспозиции представлена живопись, графика и скульптура из фондов РОСИЗО, Государственной Третьяковской галереи, Союза художников России, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани, Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника «Абрамцево», Московского музея современного искусства, собрания семьи Д. Жилинского, а также из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.

Искусство ХХ века, демонстрировавшее идейную целеустремленность и жизнеутверждающую силу, способствовало сплочению мастеров изобразительного искусства в единый равноправный многонациональный коллектив.

Во всех республиках молодого советского государства 20–30-х годов творчески переосмысливалось классическое наследие и создавалось новое искусство, получившее название «социалистический реализм», проникнутое радостью и оптимизмом, гордостью за успехи социалистического строительства, достижения первых пятилеток и советского уклада жизни.

Такое идеализированное изображение жизни процветающего и счастливого общества людей, строящих светлое будущее, можно увидеть на картинах Александра Дейнеки и Юрия Пименова.

Выставка иллюстрирует и возникновение в советском искусстве в конце 50-х годов нового направления, названного «суровый стиль». Для творчества художников этого направления характерны монументализация образов героев трудовых будней, стремление выразить энергию времени грандиозных строек и освоения космоса. Основоположниками и наиболее яркими представителями этого стиля принято считать Таира Салахова, Виктора Попкова, Гелия Коржева и других.

Еще одно направление живописи 60-х представлено на выставке работами «неофициальных» художников — тех, кто пытался выработать новые подходы к живописи и иной пластический язык. Эти мастера обращались к наследию древнерусского искусства, русского авангарда, а также к различным направлениям западного модернизма. Именно эти авторы сформировали уникальную неформальную субкультуру, исчезнувшую с распадом СССР и открытием «железного занавеса».

На выставке можно отметить важную особенность советского искусства 1960–1980-х годов — расцвет национальных живописных школ Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии, Украины, каждая из которых имеет самобытную основу.

Выставка не ставит перед собой задачу отразить советское искусство во всем его масштабе. Однако творчество тех художников, которые будут на ней представлены, позволит зрителю получить представление о многообразии стилей и направлений в искусстве многонационального Советского государства.

Выставка продлится до 4 декабря 2022 года по адресу: г. Казань, Казанский Кремль, Музейный комплекс «Хазинэ», 3 подъезд

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