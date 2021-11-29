Выставка Бобура Исмоилова «!ллюзиум» открывается в Музее Востока

9 декабря Государственный музей Востока и Frida Project Foundation представляет выставку известного художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум». На выставке будет представлено 24 живописных работы художника. Куратор — Михаил Слободинский.

Выставка «!ллюзиум» Бобура Исмоилова погружает в ткань коллективных сновидений, которые придуманы художником. В этих снах воспоминания о бактрийской невесте Александра Македонского, на которой он женился в Средней Азии, и тайна космического корабля пришельцев, спрятанного в трансформаторной будке, зашифрованные неизвестные пословицы и мечты каждого человека о счастье. Все это можно будет увидеть воочию в залах Музея Востока и пережить краткий миг сновидения в Иллюзиуме, созданном Бобуром Исмоиловым.

Сказки и притчи к картинкам написал известный сказочник Тигран Мкртычев, а озвучил знаменитый кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.

Бобур Исмоилов — многогранный художник, работающий с различными формами изобразительного искусства. Выставляется с 1992 года в разных странах мира. Картины находятся в музеях, галереях, коллекциях во многих странах. Картины — это сцена его театра. Герои — это его маленькая труппа талантливых актёров, играющих различные роли. На данный момент его творческие силы как куратора и идейного вдохновителя направлены на реализацию уникального проекта Вечного города. Это историко-этнографический центр, собирательный образ старинного узбекского караван-сарая, возводимого в многофункциональном туристическом комплексе Silk Road Samarkand в Узбекистане, который готовится к открытию в середине следующего года как основная площадка для проведения крупных деловых событий и международного туризма.

Завершит работу выставка 16 января 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.