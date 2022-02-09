«Российская экономика: люди, дела, идеи»: новый образ человека труда на выставке индустриальной фотографии в Общественной палате

Экспозиция объединила 30 работ, созданных в рамках одноименного социального проекта группы компаний Pro-Vision и индустриального фотографа Марка Кожуры при поддержке Ассоциации менеджеров.

8 февраля 2022 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся вернисаж выставки «Российская экономика: люди, дела, идеи» и экспертный круглый стол, посвященный переосмыслению роли человека труда в постиндустриальную эпоху. Мероприятие стало частью долгосрочного социального проекта группы компаний Pro-Vision и промышленного фотографа Марка Кожуры, реализованного при поддержке Ассоциации менеджеров.

Segezha Group, г. Сокол, Вологодская область

ВСМПО АВИСМА, г. Верхняя Салда, Свердловская область

Сибирское стекло, РАТМ Холдинг

Reckitt, г. Клин, Московская область

Северский Трубный завод, г. Полевской, Свердловская область

Уральские локомотивы, г. Верхняя Пышма, Свердловская область

HOLCIM, п. Ферзиково, Калужская область

СЕДРУС, г. Коломна

ЛокоТех-Сервис, г. Москва

Загорский трубный завод, г. Пересвет, Сергиево-Посадский район, Московская область

АВТОТОР, г. Калининград

На выставке представлено 30 работ, сделанных в 7 регионах России на 11 промышленных объектах разной специализации. От производства товаров для дома и гигиены на заводе «Рекитт» до изготовителя сухих строительных смесей «Седрус», от калининградского автосборщика «Автотор» до крупнейшего за Уралом производителя стеклотары «Сибирского стекла» – в объективе Марка Кожуры сменяют друг друга модернизированные цеха, инновационное цифровое оборудование и современные рабочие зоны. Но в центре внимания всегда остаются люди. Создавая визуальную летопись новой экономики России, выставка рассказывает именно о них – профессионалах, которые стоят за ее успехами и достижениями.

Идея проекта возникла в 2020 году, когда стихийные изменения в социальной и экономической повестках обнажили острый дефицит кадров в рабочих специальностях. Тогда же об актуализации роли человека труда заговорили на высшем уровне: предложение профсоюзов вернуть в основной закон страны норму о роли человека труда поддержал сначала президент, а затем и граждане России на референдуме по поправкам в Конституцию.

Инициатива Pro-Vision и индустриального фотографа Марка Кожуры стала продолжением этого резонансного общественного диалога, и уже в январе 2021 года Марк посетил первую съемочную локацию – Загорский трубный завод. На протяжении 12 месяцев были отсняты тысячи работ в жанре промышленной фотографии, каждая из которых иллюстрирует масштабы производства, рабочие будни и профессионализм людей труда, занятых на съемочных объектах – всего более 10000 человек. Самые яркие фото выставлены в Общественной палате. Еще около 60 работ вошли в экспозицию онлайн-выставки в аккаунте @lyudi.truda в Instagram.

Помимо вернисажа и знакомства с фотоработами, в рамках мероприятия в Общественной палате состоялся круглый стол с участием всех сторон, заинтересованных в повышении престижа рабочих специальностей – бизнеса, власти и общества.

В ходе круглого стола были затронуты вопросы эволюции рабочего класса и понятия «человек труда», а также влияния автоматизации производственных процессов на динамику численности персонала. Активную профессиональную дискуссию спровоцировала тема престижа рабочих профессий среди начинающих специалистов и профессионалов с опытом. Участники сошлись во мнении, что для повышения востребованности таких специальностей необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон, а также популяризация образа «человека труда» в классических и новых медиа.

«Понятие «человек труда» давно требует концептуального переосмысления. В цехах больше не встретить людей с безразличными лицами и мозолистыми руками, вынужденных работать на громоздких станках. На смену им приходят специалисты, которые любят свое дело и готовы трудом менять страну к лучшему, – комментирует Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision. – Запуская этот проект, мы хотели «впустить» зрителей в цеха, к оборудованию и станкам, чтобы сломать стереотипы о «работягах» и познакомить общественность с новым «человеком труда» – высокооплачиваемым вовлеченным профессионалом с богатой экспертизой и долгосрочной мотивацией».

По итогам круглого стола также были выдвинуты следующие предложения:

провести региональные выставки в городах, где расположены предприятия-участники съемки;

сформулировать концепцию развития промышленного туризма на заводы-участники выставки;

выступить с инициативой проведения «Года рабочих профессий» в России.

«К сожалению, многие рабочие специальности по-прежнему стигматизируются в обществе. На постсоветском пространстве до сих пор можно услышать «мотивирующие» фразы в духе «учись хорошо, иначе пойдешь на завод». При этом зачастую завод может предоставить специалисту более привлекательные условия труда, чем офис – начиная от заработной платы и расширенного социального пакета до комфортных рабочих мест и высокоточного оборудования. Одна из целей на ближайшие годы – восстановить интерес к труду, и фиджитал-выставка, доступная широкому кругу зрителей, в комплексе с промышленным туризмом и аналогичными просветительскими форматами определенно способствует ее достижению», – отмечает Вадим Ковалев, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

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