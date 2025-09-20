SISTEMA GALLERY открыла две выставки осеннего сезона

Проект «Ночное путешествие» Станислава Шурипы, расположенный в главном здании галереи, демонстрирует особый мир, балансирующий на грани реальности и сновидений через живописные полотна. Выставка-путешествие «Дом моей мечты» Георгия Хомича, размещенная в малом пространстве, состоит из трех разделов, каждый из которых представляет отдельную главу повествования.

Гостей встречала руководитель SISTEMA GALLERY Анастасия Волкова. Первыми выставки увидели: Ольга Слуцкер, Ирина Чайковская, Катерина Кейру, Влад Лисовец, Ирина Йовович и многие другие.

Формально на выставке «Ночное путешествие» все представленные работы относятся к жанру пейзажа, однако, отталкиваясь от естественных природных форм, Шурипа создает особый мир, балансирующий на грани реальности и сновидений. Отдельные элементы ландшафта, нередко играющие в живописи роль фоновой декорации, внезапно увеличиваются в размерах, полностью занимая передний план композиции, и превращаются в главных действующих героев сюжета. Особое значение приобретает и цвет фона — варьируя от беспросветного черного до ярких, почти ядовитых оттенков, он маркирует разные стадии сна. Автор утверждает, что по дороге от темного пространства засыпающего мозга к сновидениям на стадии глубокого сна наступает момент, когда знакомые образы внезапно трансформируются, а законы природы мгновенно изменяются, образуя новую реальность. Именно этот процесс Станислав Шурипа стремился запечатлеть в своей новой серии живописных работ.

Не случайно несколько полотен, представленных на выставке, объединены в цикл «Терраформинг», обозначающий климатическую адаптацию новых миров для жизни привычной нам флоры и фауны.

«Изображение может рассказывать о чем-то другом, а может говорить о самом себе, о своей способности проживать множество жизней в воображаемых мирах. За несколько секунд до погружения в сон законы природы меняются, этот опыт перехода между мирами был знаком еще шаманам. Из таких переходов между тьмой и светом, явью и сном, фигурой и фоном как раз и состоят глубинные слои образности», — говорит Станислав Шурипа.

Проект «Дом моей мечты» — это выставка-путешествие, которая открывается в малом пространстве SISTEMA GALLERY. Художник и сценограф, Георгий Хомич создает уникальный пластический язык, построенный на диалоге между живописной традицией и театральной условностью, где каждый образ существует на грани реальности и вымысла.

Экспозиция состоит из трех разделов, а вернее, из трех сценических актов. Каждый этаж галереи представляет отдельную главу повествования.

Первый раздел — «Чердак» — посвящен пространству памяти и архива, где живописные полотна имитируют формат почтовых открыток и писем самому себе. Работы выполнены в технике коллажа, сочетающей масляную живопись с фрагментами старых фотографий и выцветших документов. Зритель оказывается в своеобразном хранилище воспоминаний, где время теряет линейность.

Второй этаж занимает центральная часть экспозиции — «Интерьеры», где выставочные залы трансформируются в знакомые каждому пространства: гостиную с узорчатыми обоями, столовую с бабушкиным сервизом и балкон с видом на условный двор. Яркие живописные полотна соседствуют с традиционными предметами мебели и быта, что создает эффект тотальной иммерсии.

Финальный акт выставки — «Путешествия» — представляет метафору «дом как лодка, отправляющаяся в плавание». Здесь привычные элементы интерьера трансформируются в навигационные инструменты, а живопись приобретает эпический размах. Морские пейзажи и картографические образы сливаются в единую визуальную поэму о движении и поиске.

«Тема дома в искусстве кажется универсальной до банальности, но Георгию Хомичу удается избежать клише. Используя штампы повседневности как материал для игры, он создает сложные визуальные парадоксы. Его живопись не документирует реальность, а ставит ее на подмостки воображаемого театра», — отмечает куратор проекта Дарья Тишкова.