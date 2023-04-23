Кэти Топурия, Наталья Подольская, Марияна Анаэль — победители премии «Прорыв года — 2023»

Роскошные люди в роскошном месте - именно так можно охарактеризовать XIII ежегодную премию «Прорыв года», которая состоялась в Москве накануне. Обладателями наград стали самые успешные персоны 2023 года по версии журнала MODA topical. Кроме чествования номинантов вечер запомнился выступлениями топовых артистов, а также праздничным банкетом и презентацией модной коллекции.

Одна из основательниц премии - Оксана Федорова получила в этот вечер статуэтку и звание «Женщина года». Оксана обратилась к гостям с благодарственной речью: «Спасибо всем, кто разделяет с нами это важное событие. В современных условиях это большое чудо, что наша премия состоялась и состоялась в таком роскошном месте».

Лучшей ведущей этого года была признана Ольга Бузова. Вячеслав Манучаров со сцены окрестил ее королевой Африки, сделав отсылку к реалити-шоу, которое ведет Ольга. Девушка поблагодарила организаторов премии за награду и, конечно, исполнила песню.

Триумфатором вечера стал Дима Билан: его назвали «Певцом года» и отметили в спец номинации «За вклад в развитие музыки и шоу-бизнеса: Легенда Поколения». Исполнитель выступил со сцены с трогательной речью, обращенной ко всем присутствующим: «Пожалуйста, будьте по возможности честными, отвечайте добром на добро. Вы особенные и заслуживаете счастья». Билан порадовал присутствующих живым исполнением.

Рэпер ST появился на премии с супругой Ассоль, которая также получила свою награду в номинации «Новое женское шоу в Youtube» (О чем не говорят женщины). Девушка призналась, что гордится результатами своей работы: «Поверьте, даже не миллионы просмотров круты, а сотни тысяч положительных комментариев, что женщины меняют свою жизнь. Это отличный стимул для меня и всех создателей нашей программы».

Одним из открытий премии стала Марияна Анаэль, которая была названа лучшим нумерологом страны и бизнес-наставником года. Марияна Анаэль является автором 6 книг-бестселлеров, собственником одной из крупнейших школ нумерологии (более 20 000 выпускников со всего мира) и наставником успешных предпринимателей. Также свой творческий потенциал Марияна реализует на сцене: она поет. Марияна прошла обучение у именитых преподавателей по вокалу и тренирующих звезд российской эстрады. В репертуаре Марияны - эзотерические композиции с этническими мотивами, которые не оставляют равнодушных. Анаэль признается, что видит своей задачей через голос исцелять людей и улучшать их энергетическое состояние. Именно это она и транслирует в собственных песнях.

Вишенкой на торте стал творческий дебют Марияны: в этот вечер она исполнила свою авторскую композицию «Живая». К слову, название песни пришло ей само. «Живая - это то, как меня воспринимают окружающие. И сама по себе песня передает мою любовь к жизни и вдохновение, которое дает страсть к творчеству», - делится задумкой нумеролог.

Выступление оказалось творческим дебютом Марияны: это ее первое исполнение песни на широкую публику. Можно смело сказать, что для нее этот вечер превратился в двойной праздник.

Также среди обладателей премии этого года и звездных гостей - Юлия Савичева, Люся Чеботина, Севиль (Artik&Ast), Кэти Топурия, GAYAZOV$ BROTHER$, Жасмин, Глеб Ровинский, Наталья Подольская, Артем Качер, Tasso, Татьяна Лапина (Lapina), Ханна и Миша Марвин, Ирина Йовович, Elena Class, Согдиана. и другие.

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