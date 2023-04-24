«Феникс» возродился в новом качестве: в Крыму установили первый объект Подводного арт-парка «Таврида.АРТ»

В Крыму в бухте Капсель установлен первый объект Подводного арт-парка «Таврида.АРТ». Шестиметровая фигура «Феникс», которая до этого украшала наземный ландшафт арт-кластера «Таврида», перенесена на дно Черного моря в знак начала большого проекта – первого в России молодёжно-просветительского курорта.

«Подводный арт-парк в акватории Черного моря – амбициозный проект, аналогов которому в России нет. Отмечу, что идейным вдохновителем подводного арт-парка стал житель Судака, дайвер, основатель местного морского клуба «Волшебник» Валерий Пивоваров. Этот проект был его мечтой, которой он поделился с нами, и теперь она начала осуществляться. «Феникс» стал первым экспонатом подводного арт-парка, на котором мы оттестировали нашу авторскую технологию установки фигур под водой. При помощи крана и специального воздушного парашюта перенесли фигуру в воде на место установки на глубине 10 метров и там его закрепили. Теперь будем наблюдать, как «Феникс» адаптируется к новой для себя среде, и уже готовим для него «компанию», – рассказывает Мария-Николь Селиванова, руководитель арт-парка «Таврида.АРТ».

Арт-объект «Феникс», олицетворяющий собой возрождение, преображение, постоянное развитие, стремление к новому, к высшему, возведен по проекту российского художника и сценографа Сергея Паукер-Бравина. По задумке, образ «Феникса» отождествляется с многолетней историей России: подобно мифический птице, наша страна, преодолевая смуты, всегда выходит окрепшей, обновленной и готовой к качественно новому этапу развития. В 2020 году фигура была установлена на территории наземного арт-парка «Таврида.АРТ» в Крыму. В дневное время металлическая птица спокойно и величественно возвышалась над холмистой поверхностью бухты Капсель, а в тёмное время суток, благодаря особой подсветке, как будто взлетела, вырываясь из пламени. Сейчас «Феникс» перенесен в новую для себя среду, чтобы, символично следуя легенде, возродиться уже в новом качестве – как первый арт-объект Подводного арт-парка.

Постепенно подводная коллекция будет пополняться новыми фигурами, инсталляциями и композициями. Выполненные в различных стилях и техниках, все они будут связаны одной идеей – показать национальную идентичность нашей страны, её историю и достижения, неповторимый культурный код и традиционные ценности.

В перспективе Подводный арт-парк станет местом притяжения для туристов и дайверов. Взаимодействие с морской стихией также позволит развивать новые творческие форматы, например, подводную художественную фотографию и видеосъемку, организации галерейного пространства, съемки фильмов на глубине.

Подводный арт-парк станет частью молодёжно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», строительство которого уже ведётся в бухте Капсель в Крыму. Благодаря масштабному проекту комплексного развития территории, уже скоро здесь появятся благоустроенные набережные и променады, ландшафтные парки, спортивные и детские площадки, гостиницы и кампусы. Ядро комплекса – круглогодичный образовательный центр Академия творческих индустрий «Меганом», которая уже действует в пилотном режиме, а после официального открытия в мае 2023 года начнет регулярно принимать студентов со всей страны.

Молодёжно-просветительский курорт будет местом притяжения для туристов, желающих открыть для себя новые возможности отдыха и путешествий по России, а также для творческой молодёжи со всей страны, желающей повысить свои профессиональные компетенции и творчески реализоваться.

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