«Корейский киноквартал»: в России покажут уникальное корейское кино, пройдут обучающие лекции и мастер-классы

Кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» запускает «Корейский киноквартал», в рамках которого в широкий прокат по России выйдет уникальное корейское кино, пройдут обучающие лекции и мастер-классы: с июля по октябрь 2023 года

Это новая программа, которая создана в связи с большой популярностью корейской культуры в нашей стране. Каждый фильм в этой подборке — призер международных наград, уникальный актерский состав и новая история. Корейский киноквартал не ограничится кинопоказами и совместно с известными спикерами в области истории и культуры Южной Кореи, а также корейского кино в частности, для зрителей пройдут тематические лекции, которые раскроют фильмы и помогут взглянуть на кинематограф по-новому. Всего можно будет увидеть шесть выдающихся картин от талантливых мастеров современного корейского кинематографа: Пак Тэ-мина, Ли Джон-сока, Чон Ён-ги, Ли Хэ-ёна, Чхве Сон-хёна. Все они будут показаны в России впервые. Программа продемонстрирует российскому зрителю жанровое многообразие корейских фильмов и даст возможность узнать новую и полезную информацию на лекциях и мастер-классах, которые пройдут совместно с проектом КАРО.Арт.

Откроется квартал 20 июля премьерой динамичного экшн-триллера «Малышка на драйве» (2022), главную роль в котором исполнила звезда культовых “Паразитов” Пак Со дам. Криминально-развлекательный боевик расскажет о девушке-курьере, которая любит риск и скорость, но получает очень необычный груз. По-настоящему яркий и колоритный фильм в духе всем известных картин “Такси”, “Форсаж” и “Леон” с хитовым саундтреком и сюжетом, который держит в напряжении до конца.

Также в программе корейского квартала — “Игра в переговоры”, который выйдет в прокат 17 августа. Захватывающий криминально-психологический детектив расскажет о смелой сотруднице отдела переговоров сеульской полиции, которая пытается договориться с похитителем и спасти своего начальника. На это у нее есть всего 12 часов. Фильм является режиссерским дебютом Ли Джон Сока, который ранее написал сценарии к довольно успешным фильмам "Пяткой в глаз" (2011) и "Гималаи" (2015). Одну из главных ролей в картине сыграл известный южнокорейский актер и модель Хен Бин.

Следом 31 августа в прокат выйдет уникальный корейский хоррор “Призрачная станция” о журналистке, расследующей городскую легенду. Странный случай в метро оказался не таким простым и держит в страхе весь город. Режиссёром картины выступил Чон Ён-ги, снимающий фильмы разного жанра: боевики, приключения и комедии ("Однажды в Корее", "Замужем за мафией 2,3,5", "Потомки Хон Гиль-дона"), сценарист фильма — Хироси Такахаси, за плечами которого работа над культовым хоррором “Звонок”. Съемочной группе, определенно, удалось удивить Жителей Южной Кореи интересным хоррором, который является адаптацией одноимённого вебтуна ужасов известного автора Хоран.

14 сентября в рамках Корейского квартала в кинотетрах выйдет фильм “Как украсть реку”, снятый по корейским народным сказкам, об очаровательном и гениальном аферисте — Ким Сон Дале. Со своей командой, широко известной по всей стране, он продает воду реки Дедонг, чтобы украсть самый дорогой продукт — табак. Яркие и красочные костюмы, грим, декорации отправят зрителей в эпоху династии Чосон, на фоне которой и будет разворачиваться эта комедийно-приключенческая история. Одного из героев картины играет айдол Сюмин, танцор, рэпер и вокалист популярной k-рор группы EXO.

28 сентября — “Фантом”. Лихо закрученный криминальный остросюжетный шпионский триллер-боевик, действия которого происходят в 1933 году, во времена японской колонизации Кореи. Режиссером выступил Ли Хэ-ен, известный по дорамам “Сторонник”, “26 лет”. Актерский состав — одна из визитных карточек фильма. В картине сыграли Пак Хэ-су (“Игра в кальмара”, “Бумажный дом: Корея”), Пак Со-дам (“Паразиты”), Соль Ген-гу (“Воспоминания убийцы”). Запутанный, но динамичный сюжет местами напоминает детективы Агаты Кристи, а по стилистике — известную китайскую дораму “Детектив Эл”. Стильные костюмы и образы главных героев, завораживающие трюки, яркие цвета, перекликающиеся с персонажами и история, вдохновленная романом китайского писателя Май Цзя «Ветер» помогли создать потрясающе красивый фильм, способный держать внимание зрителя до конца.

Завершится квартал трогательной историей о пианисте самородке: 12 октября в прокат выйдет фильм “Повезло с братом!”. Искренняя семейная драма с элементами корейского юмора расскажет об отношениях двух братьев, совершенно разных, но желающих узнать друга лучше. Главные роли в фильме сыграли талантливые актеры: Ли Бен Хон, известный по таким проектам как “Чрезвычайная ситуация”, “Игра в кальмара”, “Великолепная семерка”, “Терминатор, Генезис”, “РЭД 2” и др. и Пак Чон Мин, который успел полюбиться публике благодаря фильмам “Решение уйти”, “Бенсан”, “Время охоты” и др. Сценарий картины отсылает к классическому оскароносному фильму, уже ставшему культовым — “Человек дождя” (1988). Но история картины “Повезло с братом!” раскрыла эта тему по-новому, со своими особенностями и достоинствами.

Чтобы выбрать наиболее интересные для российской публики корейские киноленты, была проведена большая работа. Разнообразие фильмов поражает как жанрово, так и стилистически. За три месяца российские зрители успеют оценить и комедийные истории, и захватывающие триллеры, стать свидетелями детективных историй, а также увидеть корейские хорроры, доводящие до мурашек. А образовательная программа в рамках киноквартала поможет понять феномен корейского кинематографа, заново открыть его для себя и видеть скрытые смыслы при просмотре азиатских фильмов.

Проект выходит при поддержке культурного центра Южной Кореи.

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