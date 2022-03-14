Ким Кардашьян окончательно вычеркнула Канье Уэста из своей жизни

Знаменитости официально развелись! Почему скандальное расставание длилось целый год? Какое имущество достанется светской львице? С кем останутся их дети? Правда ли, что музыкант закрутил роман с копией бывшей жены?

Американский суд официально развел Ким Кардашьян и Канье Уэста! Бракоразводный процесс знаменитостей длился больше года. Скандальный рэпер всячески препятствовал расставанию. Он угрожал, молил о прощении и пытался вернуть жену.

«Здесь даже не о чем говорить. Я не буду жить в постоянных разборках и выяснениях отношений», — заявляла модель.

Все это время в Сети ходило множество слухов о причинах расставания звезд. Многие думали, что все дело в биполярном расстройстве музыканта и его неадекватном поведении. Но Кардашьян объяснила, что у нее изменились жизненные приоритеты. Девушка больше не хочет разбираться с психологическими проблемами мужа.

«Этот брак необходимо разорвать ради детей и собственного здравомыслия», — признавалась она в интервью.

После развода звезда реалити-шоу отказалась от фамилии Уэста. Теперь экс-супругам предстоит поделить совместное имущество. Еще до свадьбы они заключили брачный договор. Согласно документу, брюнетка получит шесть миллионов долларов компенсации за каждый год брака. Кроме того, она станет единоличной владелицей семейного особняка. За ней также останется право на страховку в случае смерти рэпера – 20 миллионов долларов!

«Ким забирает себе все подарки, сделанные супругом за семь лет брака. Плюс акции компании и дорогой внедорожник, стоимостью более двухсот тысяч долларов», — говорит адвокат Виктория Шакина.

Вопрос опеки над четырьмя общими детьми тоже остается открытым. Недавно стало известно, что Ким не пригласила Канье на день рождения их дочери Чикаго. Музыкант публично обратился к экс-супруге с требованием не манипулировать наследниками.

«Ким хочет убедиться, что его психическое здоровье в норме. Они знают, что происходит, когда суд начинает сомневаться в чьем-то психическом здоровье. Тогда возникают проблемы в контексте опеки над детьми», — считает американский адвокат Вильям Форли.

Модель еще в браке говорила, что обеспокоена поведением мужчины. А несколько недель назад стало известно, что Уэст разрушил свой особняк стоимостью почти 60 миллионов долларов. Западные СМИ пишут, что у дома демонтирована бетонная крыша и панорамные окна, а первые два этажа закрыты черной тканью.

«Биполярное аффективное расстройство характеризуется двумя стадиями: маниакальной и депрессивной. В депрессивной стадии человек склонен к суицидальным мыслям, он часто хочет что-то разрушить. В этот момент он очень плохо контролирует себя. Когда он находится в отчаянии или гневе, то может навредить себе или кому-то из близких», — объясняет психолог Марина Романовская.

После официального развода рэпер написал эмоциональное стихотворение, в котором сравнил расставание с хождением по стеклу. Но поклонники заметили, что все это время Канье не был одинок. За последние месяцы мужчина сменил несколько девушек. Сначала он встречался с актрисой Джулией Фокс. Многие считали, что это пиар, и музыкант всего лишь пытается разозлить жену.

«Все знают, что Уэст не сделает и шагу, если это стратегически не продумано», — уверяет американский телеведущий Джастин Сильвестер.

«Он испытывает вину за какие-то события в семье. Когда отношения заканчиваются, а мы хотим все вернуть, то используем манипулятивные и токсичные техники. Мы хотим вызвать зависть или ревность у партнера. Возможно, он просто пытался ее вернуть», — рассуждает психолог.

Отношения знаменитости с актрисой продлились недолго. По слухам, сейчас скандальный рэпер встречается с моделью Чейни Джонс, которая младше него на 20 лет. Папарацци опубликовали фотографии пары, на которых девушку сначала спутали с бывшей женой музыканта. Брюнетка как две капли воды похожа на Ким Кардашьян!

«Канье делает с ней то же, что и с экс-супругой. Он контролирует ее стиль и использует Чейни как куклу с переодеванием. Он воплощает в жизнь свое видение того, как должна выглядеть пара. Но я сомневаюсь, что эти отношения будут долгими», — говорит американский журналист Джино Орландини.

Источник из окружения исполнителя уверяет, что он до сих пор не может забыть Ким. После того как Канье узнал о ее романе с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном, он начал распускать о парне грязные слухи. Уэст публично оскорблял артиста в соцсетях.

«Канье несколько раз заявлял, что не хочет разводиться с Ким. Он пытался вызвать ненависть к ее нынешнему бойфренду у своих фанатов. Он просил их кричать на Пита, если они увидят его на улице. Его поведение ухудшается с каждым днем. Я думаю, что он действует так от бессилия», — высказался американский блогер Тодд Гранде.

Зарубежные СМИ пишут, что рэпер собирается презентовать новый альбом, который выйдет на его собственной платформе. Каждый раз звезда тратит на раскрутку своего творчества миллионы долларов. Многие считают, что он использует скандалы вокруг семьи для привлечения внимания к своей персоне и выходу пластинки.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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