Кинофорум «Шередарь» вновь объявил приём заявок!

Начался сбор заявок для участия в V Открытом кинофоруме «Шередарь». Приглашаются профессионалы и любители теле- и киноиндустрии с работами, связанными с социальной тематикой. Кинофорум «Шередарь» — культурное событие, объединяющее молодых кинематографистов, работников телевидения, представителей НКО и волонтеров. Организатором этого уникального фестиваля кино о благотворительности и социальных инициативах является фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь».

История кинофорума началась в 2016 году, и с тех пор он проводится ежегодно. В 2020 году в силу эпидемиологической обстановки кинофорум не состоялся, но и в это сложное время благотворительная деятельность фонда «Шередарь» не прекращалась, как не иссякали темы для фильмов о милосердии, сострадании, бескорыстии и добровольчестве. Кинофорум «Шередарь» призван обратить внимание общества на социальные проблемы с целью поддержки благотворительности и людей, непосредственно связанных с этой тематикой.

В 2021 году участие в Кинофоруме возможно в семи номинациях, охватывающих различные темы — от рассказа о благотворительном проекте до размышления о смысле жизни.

Разнообразны и форматы принимаемых работ: короткометражные игровые и документальные фильмы, телесюжеты, презентационные ролики, а также сетевой контент.

Будущим участникам необходимо до 31 марта предоставить свою заявку на сайте Кинофорума https://kino.sheredar.ru.

Оценка и выбор лучших работ будет производиться компетентным жюри, которое возглавляет Виталий Калинин — режиссер-документалист, доцент ВГИКа. Также в жюри вошли: Михаил Бондарев — учредитель фонда «Шередарь»; Александр Баршак — кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер; Олег Кочубей — кино- и телеоператор, продюсер; Сергей Пускепалис — заслуженный артист театра и кино; Ирина Розанова — народная артистка РФ; Владимир Рудак — многократный лауреат кинофорума «Шередарь», режиссер, сценарист, актер. Победители конкурсной программы кинофорума получат дипломы и ценные призы.

Кинофорум предполагает и образовательную программу, в этом году она будет организована в режиме онлайн. Все подавшие заявку на участие приглашаются на мастер-классы, которые проведут профессионалы кино и телевидения. Также можно принять участие в очной программе, которая будет проходить 22-23 апреля в детском реабилитационном центре «Шередарь» (п. Сосновый бор, Владимирская область).

Открытый кинофорум «Шередарь» — не только конкурс и площадка для общения творческих, неравнодушных людей, но и платформа, позволяющая через киноэкран заявить о социальных проблемах, ежедневно требующих решения в нашем обществе.

Для справки:

Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь» создан в 2012 году для поддержки развития детской реабилитации в России. Ежегодно в России около 3500 детей переносят онкологические заболевания, примерно 80 % детей удается победить болезнь. Но всем излечившимся детям необходима социальная и психологическая реабилитация, которая поможет им вернуться к обычной жизни и справиться с тяжелыми психологическими последствиями болезни. На сегодняшний день в реабилитации нуждаются от 20 до 30 тысяч детей. Для них в 2015 году фонд «Шередарь» построил во Владимирской области реабилитационный центр. Это уникальное пространство, полностью доступное и безопасное для ребят с любыми ограничениями здоровья.

Фонд занимается не только реабилитацией детей, перенесших онкологические заболевания, но и подготовкой и обучением волонтеров, ежегодно проводится конференция для специалистов по проблемам детской онкологии и реабилитации.

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