«Волшебное приключение Да Винчи» – биография гения Леонардо Да Винчи, впервые рассказанная анимационным языком создателями оскароносного мультфильма «Рататуй». История великого художника предстанет на большом экране – но не в сухих исторических фактах, а в ярком мире волшебных изобретений, дружеской поддержке и исполнении сокровенных мечтаний.

По сюжету, художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается найти ответ на главный интересующий его вопрос: «В чем смысл жизни?». Мировая премьера мультфильма состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2023 года. Релизом картины на западе занимается компания Universal Pictures. «Волшебное приключение Да Винчи» – режиссерский дебют номинированного на «Оскар» автора «Рататуя» Джима Капобьянко. В оригинальной версии голосами героев говорят Стивен Фрай, Дэйзи Ридли, Марион Котийяр, Готье Батту и Мэтт Берри.

В прокате с 7 декабря.

«Клуб Зеро» – трагикомедия австрийского режиссёра Джессики Хауснер, главную роль в которой сыграла Миа Васиковска. Премьера фильма состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале. Критики называют картину «концептуальным кино», эстетику которого можно сравнить с Уэсом Андерсоном (FILM.RU).

По сюжету, в элитной частной школе появляется новая учительница – загадочная Мисс Новак (Миа Васиковска). По просьбе родителей мисс Новак прививает детям новые привычки питания, обучает их осознанному подходу в выборе рациона, рассказывает, как сокращать потребление и тем самым заботиться об окружающем мире. Последователи философии Мисс Новак образуют закрытый клуб Зеро – тайное сообщество, члены которого решают, что они могут в принципе отказаться от еды – и тем самым изменить мир. Постепенно родители и школьная администрация начинают понимать, что что-то не так – но смогут ли они остановить Клуб Зеро?

В прокате с 28 декабря.

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