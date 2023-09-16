12 сентября сериал представили Аскар Ильясов, сыгравший роль казахского бандита Касыма-третьего, и руководитель направления контентного маркетинга онлайн-кинотеатра Иви Валентин Рогатин. Премьеру посетили актеры, кинокритики, известные персоны из блогосферы и редакторы популярных изданий. Публика тепло встретила премьерные серии, а после просмотра зрители поделились впечатлениями и задали интересующие вопросы гостям.

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.

Роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Аскар Ильясов, а также Азиз Бейшеналиев (Кыргызстан) и Сейдулла Молдаханов (Узбекистан).

Премьера всех серий состоится на Иви 21 сентября.

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