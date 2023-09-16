Премьера комедийного сериала «НЕ ДОЖДЁТЕСЬ» о нестареющем жизнелюбии и взаимоотношениях поколений, которая состоится 1 октября, в Международный день пожилых людей в кинотеатре «Октябрь», ознаменует возвращение легенд советского кино на большой экран. В съёмках приняли участие такие звёздные и по-настоящему народные артисты, как Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Наталья Варлей, Галина Стаханова и др. Сериал создан АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» совместно с АНО «Институт Развития Интернета» и онлайн-кинотеатром PREMIER.

«НЕ ДОЖДЁТЕСЬ» – комедийный проект, затрагивающий важнейшие социальные проблемы, связанные с пожилыми людьми. В центре сюжета – молодой мошенник Виталик, попадающий на работу в дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей, которым он задолжал деньги. К новому занятию Виталик относится несерьёзно – для него это способ переждать бурю и подзаработать на «подопечных». Но вскоре герой понимает, что постояльцы дома престарелых – настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами, а их душевной молодости можно только позавидовать. Под влиянием неожиданных знакомств Виталик решается изменить свою жизнь, не подозревая, чего ему это может стоить.

Все шесть серий будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER – релиз состоится 1 октября 2023 года. После релиза проекта в онлайн-кинотеатре контент также станет доступен в социальных медиа. Первые серии и эксклюзивные материалы выйдут в «Одноклассниках».

29 сентября, в 11:00 на площадке пресс-центра РИА Новости будет проведена пресс-конференция, в рамках которой на вопросы журналистов ответят представители съёмочной группы. Создатели сериала также запустили одноименный сайт недождетесь.рф – на нём публикуются не только эксклюзивные дополнительные материалы проекта, но и статьи о том, как помогать пожилым людям.

Одновременно с онлайн-премьерой в Международный день пожилых людей состоится специальный показ сериала в главном зале кинотеатра «Октябрь». В рамках мероприятия состоится паблик-ток о связи поколений со звёздами сериала и представителями профильных НКО. Зрители смогут задать вопрос любимым артистам – ожидается участие в дискуссии Марины Шиманской, которая специально приедет на премьеру из Испании.

Сериал объединил на экране таких именитых артистов советской эпохи, как Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Тома, Галина Стаханова, Марина Шиманская, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Сёмина. Рядом с мэтрами в кадре окажутся и новые лица, среди которых Владислав Кунеевский, Анна Рау и Фаина Михайлова, написавшая песню «Не дождётесь» специально для проекта. В эпизодах сыграли подопечные фонда «Артист», который поддерживает пожилых людей, посвятивших свою жизнь работе в сфере культуры. Партнёрами проекта также выступают фонд «Старость в радость», проекты «Молоды душой» и «Баба-деда», АНО «Национальные приоритеты», «Московское долголетие» и другие организации, связанные с темой сериала.

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