В Мемориальную квартиру Рихтера вернулись старинные рояли

В 2024 году Музыкальный сезон в Мемориальной квартире Святослава Рихтера в Москве ознаменовался важным и долгожданным событием: в музей после реставрации вернулись рояли Steinway & Sons и J.Becker.

Экспонаты поистине уникальны: они принадлежали выдающемуся пианисту Святославу Рихтеру и его жене, камерной певице Нине Дорлиак. За «Стейнвеем» много времени проводил сам Рихтер: инструмент, как отмечали современники, в полной мере соответствовал уровню его исполнительского мастерства и творческому темпераменту. За «Беккером», изготовленным в конце XIX века, Нина Львовна Дорлиак готовила свои программы и занималась с учениками, в том числе с будущими звездами – Г. Писаренко, Э. Курмангалиевым, Е. Брылевой, Б. Парра, А. Ильиной.

На протяжении года рояли бережно и тщательно реставрировали в мастерской Александра Артамонова. Помощь в проведении работ оказал Фонд развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара в рамках сотрудничества с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Реставрация «возрастных» инструментов требует особого подхода, поскольку современные модели по множеству параметров отличаются от тех, которые производили в XIX веке. Раньше, к примеру, применялись только природные материалы, корпус покрывался исключительно натуральным спиртовым лаком, а клавиши выполнялись из слоновой кости. Дерево для дек сушилось не в искусственных условиях, как сейчас, а естественным образом, чем и обусловлены уникальные характеристики старинных инструментов, их тембровые краски.

«Главное – не превратить инструмент в «новодел», сохранить его аутентичность», – так реставратор Александр Артамонов обозначил одну из ключевых задач восстановления роялей. Старый инструмент сначала необходимо тщательно изучить, оценить его звук и то, как он может меняться. Что касается деки, то качественный старый лак на ней мастера стараются не трогать, максимум – аккуратно очистить, сохранив целостность. Учитывается и климат: летом в Москве влажно, а зимой сухо, особенно в помещении, и это тоже влияет на состояние деревянных инструментов и на то, как они сохраняются.

«Мы очень признательны Фонду Юрия и Марины Шамара за помощь в проведении реставрации. Обновленные инструменты обрели новую жизнь и, конечно, будут принимать участие в концертах, мастер-классах и других мероприятиях в рамках сезона 2025 года, в частности, Steinway & Sons – в программах концертов 31 января и 22 февраля», – отметила Вера Анатольевна Григорьева, заведующая отделом музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина. J.Becker уже заявлен как «участник» нового вокального проекта, который готовят в музее.

С отреставрированными роялями в Мемориальную квартиру Святослава Рихтера вернулась и уникальная творческая атмосфера, которая царила в доме композитора и его супруги, где собирались выдающиеся деятели искусства и в которой проводились концерты, репетиции, вернисажи. Погрузиться в нее теперь может каждый поклонник музыки и исполнительского искусства.

Фото, видео – Фонд Юрия и Марины ШАМАРА