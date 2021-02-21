Дети Пугачевой и Галкина помогают родителям по хозяйству

Гарри и Лиза продолжают удивлять поклонников. Зачем мальчик взял в руку молоток, а девочка – тряпку? Какие сокровища хранятся в доме юмориста и Примадонны? Как звездное семейство проводит свои выходные?

Замок Пугачевой и Галкина давно стал главной достопримечательностью деревни Грязь. В этом особняке есть все необходимое для сказочной жизни: шесть этажей, 20 жилых комнат в викторианском стиле, собственный лифт, домашний театр и даже обсерватория с телескопами. Для создания необычного интерьера дизайнеры использовали красное дерево, витражи и лепнину ручной работы.

В доме у звезд есть даже настоящий подземный тоннель, соединяющий зону СПА и бассейна с основной постройкой.

Но звездные родители не спешат слишком баловать своих детей. Знакомые семьи утверждают, что двойняшки хорошо воспитаны и ведут себя скромно. Гарри и Лиза, как и их сверстники, не всегда хотят учиться и убираться по дому. Но у малышей есть свои обязанности, которые они выполняют. К примеру, Галкин показал подписчикам, как сын помогает ему ремонтировать порог.

Поклонники удивлены, как ловко мальчик орудует молотком и отверткой. Семилетнему Гарри даже доверяют опасную дрель. В следующем видео он помогает папе менять лампочки в роскошной люстре.

Максим поделился, что старинная люстра в их доме была изготовлена в XIX веке, она сделана из дерева. Юморист очень гордится своим приобретением, он купил ее на аукционе во Франции. Местные антиквары отреставрировали находку и сделали ее электрической, а российские специалисты установили в замке специальный подъемный механизм. Благодаря этому можно ухаживать за люстрой и менять лампочки.

Лиза не отстает от своего братика. Недавно Алла Борисовна поделилась видео, на котором девочка помогает своей няне с уборкой.

«Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится», – подписала видео звезда.

Супруги признаются, что большую часть времени двойняшки посвящают образованию. Дети учатся в элитной школе, которая обходится родителям в 320 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, малыши занимаются гимнастикой, плаванием и танцами. Среди недели к ним приезжают репетиторы по вокалу и фортепиано, а также по английскому и французскому.

Примадонна часто выступает в роли эксперта на уроках музыкального мастерства.

Несмотря на многочисленные занятия у Гарри и Лизы всегда есть время на веселье. Они любят ездить по замку на электросамокате.

А зимой родители сделали во дворе снежную горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья.

Поклонники радуются, что Гарри и Лиза растут обычными детьми. Ведь семилетним школьникам совсем неважно, есть ли в замке лифт или высокие башни. Ребята радуются, что весело проводят время, а родители их в этом поддерживают.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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