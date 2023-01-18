Знаменитые Златые врата покажут в Москве

Выставка в Новой Третьяковке откроет цикл мероприятий к празднованию тысячелетия Суздаля.

Митра. 1645 год

24 января в Новой Третьяковке на Крымском Валу откроется выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», приуроченная к празднованию тысячелетия Суздаля. В масштабной экспозиции представлено около 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В том числе — знаменитые Златые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля, самый ранний список одной из древнейших русских икон Богоматерь Боголюбская и первый отечественный иллюстрированный учебник-азбука «Букварь» Кариона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них прежде не экспонировались. Выставка начнет серию мероприятий в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля, которое отметят в августе 2024 года.

«Выставка открывает цикл событий, посвященных этой дате. Предметы, которые будут представлены, — свидетели событий, происходивших на Владимиро-Суздальской земле на протяжении восьми столетий. Через истории людей, судьбы которых связаны с с этой землей — Андрея Боголюбского, Александра Невского, Дмитрия Пожарского — зрители познакомятся с ее историей», — говорит директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

История Владимиро-Суздальской земли — «политического центра тяжести», по выражению Василия Ключевского, неотделима от истории формирования русского культурного кода. Юрий Долгорукий и его сыновья Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо создали княжество, которое предопределило дальнейший вектор развития Северо-Восточной Руси.

«Суздаль и Владимир сыграли знаковую роль в становлении Российского государства. Благодаря усилиям князя Юрия Долгорукого и его потомков Северо-Восточная Русь из безвестного удела на дальних окраинах страны буквально за несколько десятилетий выдвинулась на лидирующие позиции; именно здесь происходило складывание нового политического ландшафта, который получил законченную форму уже в Москве. Точно такое же определяющее значение Владимир и Суздаль имели и для становления русской культуры», — говорит заведующий научно-исследовательским отделом Владимиро-Суздальского музея-заповедника Матвей Давыдов.

Наследие Северо-Востока Руси отразилось в памятниках архитектуры, декоративно-прикладного искусства, иконописи. «Белокаменное зодчество Владимира и Суздаля вдохновляло мастеров на создание шедевров в других регионах, в том числе и в Московском Кремле. Творчество местных иконописцев оказало определяющее воздействие на становление самостоятельных иконописных школ в Москве и Твери, повлияло на дальнейшее развитие уже существовавшей ранее ростовской школы. А книжники Владимира и Суздаля — прежде всего летописцы — обеспечили преемственность древнерусской письменной традиции и исторической памяти и их усвоение в новом центре русских земель — Москве», — отметил Матвей Давыдов.

Главным хранителем предметов, рассказывающих об истории Северо-Восточной Руси и ее жителях, является Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Все эти произведения демонстрируются вместе на столь масштабной выставке впервые. В их числе — археологические клады, иконы, памятники белокаменной резьбы, лицевого шитья, колокольного литья, церковные сосуды и облачения, старинные книги.

Входная зона. Западные Златые врата. 1230-е годы

Один из центральных экспонатов — Златые врата суздальского Богородице-Рождественского собора. Выполненные в 1230-х годах в технике «золотой наводки», распространенной в средневековой Северной Европе, они являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси.

Также на выставке покажут редкие иконы — шедевры древнерусской станковой живописи. Среди них особо следует выделить список Владимирской иконы Богоматери конца XIV — начала XV столетия, авторство которого приписывается Андрею Рублеву, и образ Богоматери Максимовской конца XIII века, созданный в память о явлении Богородицы митрополиту Максиму, когда она благословила его на служение во Владимире. Посетители смогут увидеть и самый ранний список Боголюбской иконы Богоматери, датируемый второй половиной XVI века. Он исключительно точно воспроизводит иконографию подлинного Боголюбского образа, написанного после явления Богородицы Андрею Боголюбскому. На месте этого чудесного события князь построил свою загородную резиденцию, а после его гибели там разместился Боголюбский монастырь.

Среди экспонатов — икона «Происхождение честных древ», она была вложена великим князем Василием III и его супругой Соломонией Сабуровой в построенную на их средства церковь суздальского Покровского монастыря. Не обойдется экспозиция и без старинного символа Владимира и его князей — белокаменного резного льва: образ царственного хищника — неотъемлемый атрибут декора памятников владимиро-суздальской архитектуры. О Волжском торговом пути рассказывает клад дирхамов: эти раннесредневековые восточные монеты, получившие широчайшее распространение на территории Северо-Восточной Руси в IX-X веках, прямо свидетельствуют об ее активной посреднической роли в развитии международных экономических связей — от Скандинавии до Закаспийского региона и Средней Азии.

«Выставка, представляющая главные сокровища Владимиро-Суздальского музея-заповедника — это проект, который невероятно важен для Третьяковской галереи, хранящей, наверное, самое значительное собрание древнерусской иконописи, — отмечает директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Зрители увидят богатейший срез всего того, что было создано на этой земле с XII по XVIII вв. Выставочный проект посвящен тысячелетию первого письменного упоминания о Суздале и никогда ранее Владимиро-Суздальский музей не выдавал одномоментно такое количества шедевров — Западные златые врата, икона Богоматери Максимовской, икона Владимирской Богоматери, приписываемая кисти Андрея Рублева и самый ранний список со знаменитой Боголюбской иконы. Очевидно, что в ближайшие десятилетия эти памятники не получится собрать в одном месте в Москве, да и где бы то ни было, и на эту выставку нужно бежать, чтобы успеть ее увидеть».

Больше двухсот предметов экспонируется впервые. В частности, покрова на гробницы княгини Анны Хованской 1633 года и князя Ивана Шуйского 1637 года прежде не показывались.

«Владимиро-Суздальский музей-заповедник по праву считается входными воротами в Золотое кольцо. Оказавшись здесь, туристы восхищаются великолепными образцами белокаменного зодчества, древними иконами, произведениями декоративно-прикладного искусства. Мы надеемся, что выставка в Новой Третьяковке также позволит широкой публике прикоснуться к нашим общим корням, к тому, что есть в сердце каждого из нас», — отметила Екатерина Проничева.

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