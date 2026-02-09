Новая глава культового проекта «Жили-были: Царство русской сказки» открылась в ЦСИ Винзавод

В исторических подземельях ЦСИ Винзавод стартовал масштабный перезапуск выставки «Жили-были», которая в прошлом сезоне стала настоящим культурным феноменом. Это не просто обновление экспозиции, а перерождение формата. Первая глава проекта собрала более 80 тысяч зрителей и превратилась в «место силы» для семей, арт-сообщества и туристов. Теперь авторы проекта представляют продолжение — «Жили-были: Царство русской сказки», расширенное новыми пространствами, сюжетами и персонажами. Проект «взрослеет»: он не только развлекает, но еще объясняет, как устроена сказка, какие архетипы и смыслы стоят за привычными сюжетами. Произошло переосмысление формата и содержания: от визуальной среды до нарратива, от архитектуры маршрута до идейного ядра. После реэкспозиции в проекте появились новые смысловые и визуальные пары.

«Работая над новой версией проекта, мы исследовали постоянные элементы русской сказки — ее сюжетную канву, архетипических героев и способы воплощения волшебства. Выставка показывает, как эти константы — отражение коллективного воображения и мироощущения прошлого — менялись со временем: от народных сказок к авторским и советским, где знакомые мотивы обретали новые прочтения и смыслы. А еще мы заглядываем в мифологию нашего времени, чтобы увидеть, какие явления сегодня «обрастают» ореолом чуда и вступают в диалог с традицией», — отмечает куратор проекта Полина Котова.

Экспозиция открывается залом, где зрителей встречают образы А. С. Пушкина, А. Н. Афанасьева, В. И. Даля и В. Я. Проппа — собирателей и исследователей русской сказки. Эта зона задает тон обновленной «повзрослевшей» экспозиции.

Кроме того, в подземельях ЦСИ Винзавод выросли новые «вау»-объекты: гигантская голова богатыря, ростовая Баба-Яга в билибинском стиле и ее зловещая избушка, зимнее царство и обновленная «Война грибов» с Царем Горохом. Здесь есть конюшня с Коньком-Горбунком, кузница с тульской наковальней и сказочные животные. А особое место занимает расширенный зал советских сказок, где воссоздана атмосфера советского интерьера с культовыми образами кино, артефактами и иллюстрациями, среди которых, например советская версия «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Царевны-лягушки». Для поклонников «золотой эпохи» отечественного кино и мультипликации это пространство станет праздником ностальгии.

Иммерсивные пространства выставки построены так, чтобы зритель проходил через испытания, словно герой сказки: блуждал по темному лесу, встречал чудесных существ и возвращался на светлый простор. Это не только зрелище, но и опыт личной трансформации. Организаторы проекта, ориентируясь на обратную связь зрителей, сделали выставку более понятной, насыщенной пояснениями и символами, при этом сохранив магию первого сезона.

На выставке представлены работы современных российских художников: Даня Пирогов, Елена Ковылина, Артур Кривошеин, Алексей Васильев, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Александр Крылов и других.

«Это не просто выставка, а пространство смыслов и диалога поколений. Через знакомые образы и сюжеты зрители смогут увидеть, как создавались сказки, как придумывались их герои и какие идеи лежали в основе историй, которые мы знаем с детства. Здесь можно вновь окунуться в сказку, увидеть ее устройство и понять, как из простых образов рождается настоящее волшебство», –– комментирует продюсер проекта Илья Дыбов.

Здесь рады детям, взрослым и даже четвероногим гостям –– если в прошлом сезоне выставка была dog friendly, то теперь — и cat friendly. Выставка работает до 1 марта 2026.

Фото предоставлено организаторами выставки.