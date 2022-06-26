Lina Lee презентовала новый альбом «Хочу быть»: в него вошли 6 синглов

В Москве состоялась закрытая премьера нового альбома певицы Lina Lee «Хочу быть» при поддержке «Звук Студио», информационным партнером выступила самая красивая радиостанция на FM-диапазоне Love Radio.

Lina Lee — певица, молодая исполнительница авторских композиций. В новом альбоме «Хочу быть» слышен фирменный звук Lina Lee, который уже стал визитной карточкой певицы. Lina всегда выделяется необычным голосом, креативными текстами, нестандартной и яркой подачей. Треки Lina Lee всегда попадают в тренды, а сингл «Всё равно» — стал лучшим синглом на платформе TikTok по итогам 2021 года.

В честь выхода нового альбома певица устроила закрытую премьеру, гостями стали популярные блогеры и звездные гости: Камила Валиева, Burito, Ваня Павленко, Миша Смирнов, Юля Сурикова, Арина Дубкова, Эрика Лундмоен, Арина Ростовская, Катя Новикова, Мимимижка, Луна, Артём Пиндюра, Scirena, Глеб Костромин, Cёма, Ева Любимова и многие другие. А презентовали яркий выход певицы Красавцы Love Radio.

Lina Lee поделилась, что новый альбом «Хочу быть» представлен из 6 треков, разных, как стихии. Найдётся трек и для того, чтобы встретить рассвет этим летом, и для того, чтобы во весь голос кричать с друзьями во время тусовки, и для того, чтобы почувствовать себя до предела живым. Это моё «я рядом» на том языке, на котором Lina Lee выражает свои мысли лучше всего.

«Хочу быть воздухом, которым ты дышишь. Хочу быть огнём, который согреет твоё сердце в непростые моменты. Хочу быть водой, которая смоет с тебя глупые переживания и глупых людей. Хочу быть землей, чтобы быть рядом». И просто «Хочу быть», — рассказала Lina Lee.

Продюсер певицы Lina Lee Татьяна Тур отметила, что премьера альбома прошла атмосферно и душевно. Новый альбом «Хочу быть» уже попал в топ-чарты главных российских цифровых платформ.

«У Лины особая, уникальная манера исполнения песен, она узнаваема с первых звуков. И мне важно подчеркнуть, что она развивается и растет профессионально с каждым новым треком. И я рада, что я четко попадаю в тренды со своим артистом, понимаю настроение аудитории, как правильно соединить ее уникальный вокал с музыкой. Сейчас у Лины много проектов параллельно, моя задача как продюсера совместить это и сделать из этого синергию, которая будет двигать проект дальше», — поделилась продюсер Татьяна Тур.

Lina Lee добавила, что помимо премьеры альбома, в июне состоялась закрытая презентация киноверсии сериала «Два холма», в котором Lina Lee сыграла роль певицы Ракушечки, в фильме звучит авторская музыка Lina Lee.

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