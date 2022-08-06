В Суздале стартует концертно-просветительский тур «Созвучие России»

Русские Виртуозы Grand Melody Orchestra во главе с руководителем и продюсером Александром Яковлевым организуют первый концертно-просветительский тур «Созвучие России». Мероприятия, направленные на популяризацию культурного и исторического наследия нашей страны, творческое воспитание детей̆ и молодежи, пройдут в восьми российских городах.

Стартует тур 13 августа — в одном из самых красивых городов Золотого кольца России — Суздале. Концерт будет проходить в рамках Дня города на Торговой площади. Начало мероприятия в 20:00.

Организаторы концертно-просветительского проекта: Продюсерский центр Александра Яковлева и Grand Melody Orchestra при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского Фонда культурных инициатив.

Одной из основных задач как государства, так и творческого сообщества страны является формирование культуры личности, которое невозможно без обращения к художественным и историческим духовно-нравственным ценностям, накопленным российским обществом на протяжении многих лет и выраженным в произведениях культуры и искусства нашего народа.

Концертно-просветительский̆ тур «Созвучие России» направлен на популяризацию культурного и исторического наследия России, творческое воспитание детей̆ и молодежи, трансляцию через культуру, искусство и музыку важнейших духовно-нравственных ценностей̆, укрепление патриотизма и силы духа граждан страны.

Основная его цель — повышение интереса молодого поколения музыкантов к развитию и реализации своих талантов в направлении русского народного и академического музыкального искусства, демонстрация перспектив развития традиционной русской классической, народной и современной музыки.

Проект представляет собой̆ цикл из восьми бесплатных концертов, которые пройдут в региональных городах центральной России для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, их родителей̆ и наставников, а также всех желающих посетить концертные мероприятия жителей̆ данных городов.

Тур стартует в августе и продлится до сентября 2022 года. Пройдет он по восьми городам России: Суздале, Переславле-Залесском, Калуге, Обнинске, Сергиевом Посаде, Туле, Костроме и Ярославле.

— Концертная программа тура уникальна своей идеологией и абсолютно новым звучанием русской академической и народной музыки, через призму современных технологий. На протяжении каждого концерта зрители вместе с артистами проедут по единой исторической линии появления и развития русской музыки, а вместе с тем познакомятся с историей нашего народа, прочувствуют дух времени и транслируемых ценностей. Концертная программа включает в себя ставшие всемирно известной классикой бессмертные русские народные мелодии, а также выдающиеся произведения, созданные российскими (советскими) композиторами. В рамках выступлений будут использованы исконно русские музыкальные инструменты: гусли, баян, балалайка, а также традиционные духовые инструменты, скрипка, цимбалы и барабаны, – рассказывает Александр Яковлев, художественный руководитель Grand Melody Orchestra.

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